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Александр Лукашенко ознакомился с образцами вооружения белорусского производства
Новинки военной и специальной техники отечественного производства сегодня представили Президенту. С образцами, разработанными белорусскими специалистами, Александр Лукашенко ознакомился на полигоне в Ивацевичском районе. Глава государства подчеркнул, что необходимость создавать в стране собственное новейшее вооружение и военную технику, а также модернизировать уже имеющуюся диктует время. За последние годы в Беларуси пришлось несколько раз приспосабливать Вооруженные силы к современным условиям. Был учтен опыт войн и локальных конфликтов на планете, развитие технических средств. За годы суверенитета страна прошла множество этапов. Сохранила то, что досталось в наследство от бывшего Союза, определилась с численностью армии, а параллельно на фоне конфликтов на Ближнем Востоке приспосабливала ее к существующим условиям. Александр Лукашенко обратил внимание, что даже в мирное время порох нужно держать сухим. Приоритетная задача - защитить Беларусь. И для этого нужно создавать самую современную армию и соответствующее вооружение.
После осмотра техники состоялся и практический показ ее возможностей. Условные цели поражались с помощью беспилотных летательных аппаратов различных модификаций. Также на полигоне работали снайперы в связке с роботизированным боевым комплексом и тяжелой техникой. Была испытана и система навигационного бомбометания. После этого Глава государства ответил на вопросы журналистов. Один из них касался имиджевой составляющей современной армии. Сейчас идет осенний призыв. И в советское время это было большим событием для всех, особенно для будущих защитников Отечества. Теперь же часто родственники делают все возможное для того, чтобы сына не забрали в армию. Так как вернуть престиж срочной службе?
Журналисты также поинтересовались у Президента, на каких направлениях в белорусском ВПК нужно сконцентрировать внимание в будущем. Здесь ставка на создание новых образцов отечественного оружия и модернизации имеющейся техники собственными силами. Также Глава государства жестко раскритиковал законопроект о противодействии домашнему насилию. Документ разрабатывало Министерство внутренних дел. По мнению Александра Лукашенко, им должны заниматься другие структуры: представители местной власти, общественные организации, правительство, Администрация Президента. Но мнение милиции при этом, конечно, учитывать надо, подчеркнул Президент. Подробности в следующих выпусках.
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