Александр Лукашенко ознакомился с образцами вооружения белорусского производства

Новинки военной и специальной техники отечественного производства сегодня представили Президенту. С образцами, разработанными белорусскими специалистами, Александр Лукашенко ознакомился на полигоне в Ивацевичском районе. Глава государства подчеркнул, что необходимость создавать в стране собственное новейшее вооружение и военную технику, а также модернизировать уже имеющуюся диктует время. За последние годы в Беларуси пришлось несколько раз приспосабливать Вооруженные силы к современным условиям. Был учтен опыт войн и локальных конфликтов на планете, развитие технических средств. За годы суверенитета страна прошла множество этапов. Сохранила то, что досталось в наследство от бывшего Союза, определилась с численностью армии, а параллельно на фоне конфликтов на Ближнем Востоке приспосабливала ее к существующим условиям. Александр Лукашенко обратил внимание, что даже в мирное время порох нужно держать сухим. Приоритетная задача - защитить Беларусь. И для этого нужно создавать самую современную армию и соответствующее вооружение.

После осмотра техники состоялся и практический показ ее возможностей. Условные цели поражались с помощью беспилотных летательных аппаратов различных модификаций. Также на полигоне работали снайперы в связке с роботизированным боевым комплексом и тяжелой техникой. Была испытана и система навигационного бомбометания. После этого Глава государства ответил на вопросы журналистов. Один из них касался имиджевой составляющей современной армии. Сейчас идет осенний призыв. И в советское время это было большим событием для всех, особенно для будущих защитников Отечества. Теперь же часто родственники делают все возможное для того, чтобы сына не забрали в армию. Так как вернуть престиж срочной службе?