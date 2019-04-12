Александр Лукашенко ознакомился с разработками ведущих резидентов Парка высоких технологий

Президент Беларуси ознакомился с разработками ведущих резидентов Парка высоких технологий. Голограммы, умные роботы и приложение, которое позволяет фермерам сэкономить: программа просчитывает качество полей и количество необходимых удобрений. В целом ІТ-компании сегодня вовлечены и в другие сферы жизни: медицина, образование, финансы. Активно развивается и белорусская криптобиржа - первая официальная в мире.