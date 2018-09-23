Александр Лукашенко озвучил подробности переговоров президентов Беларуси и России в Сочи

Стали известны подробности переговоров президентов Беларуси и России в Сочи. Их озвучил Александр Лукашенко на большом совещании по итогам диалога Минска и Москвы. Обсуждали самый широкий спектр тем, и решения по большинству вопросов найдены. Основой переговоров стало выполнение Россией и Беларусью договоренностей и соглашений, достигнутых ранее.

Принципиальная позиция нашей стороны в четком выполнении всех существующих обязательств. Как отметил Глава государства, переговоры были тяжелыми, но результативными. Беларусь и Россия договорились в течение недели выработать план взаимных поставок сельхозпродукции. На высшем уровне в Сочи обсудили вопросы промышленной кооперации и создания равных условий для хозяйствующих субъектов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили политические вопросы, взаимоотношения России и Беларуси в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и дальнейшего строительства Союзного государства. Отдельным блоком на переговорах в Сочи звучал атомный проект. В частности, говорили о продлении срока возврата кредита на строительство Белорусской атомной станции и снижения процентной ставки. Это связано с нарушением российской стороной сроков по возведению АЭС.

О результативности прямого диалога в Сочи и решимости лидеров снять все наболевшие вопросы говорит телефонный разговор президентов, который накануне состоялся по инициативе российской стороны. Главы государств уточнили ряд вопросов, которые обсуждались в Сочи. Не дожидаясь встречи в Душанбе, лидеры окончательно решили вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ компании "Газпром". А это главный вопрос и фундамент экономического блока.