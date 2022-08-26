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Александр Лукашенко озвучил свою сегодняшнюю цель на посту Президента
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам, что его задача и цель сделать все, чтобы работала экономика страны и не было войны, сообщает БелТА.
"Война закончится скоро, а отвечать кому-то придется. И уже не только морально отвечать. Надо на кого-то ответственность переложить. Вот они всем миром пытаются это свалить на Лукашенко и Путина. Не получится. Дальше - больше узнаете. Это только начало. Мы вот, кажется, столько пережили с 2020 года, столько натерпелись. Это только начало. Самое тяжелое впереди. Нам надо завестись сейчас, использовать момент, занять ниши и сделать все, чтобы работала экономика и не было войны. Вот что очень важно сейчас. Это моя задача, моя цель. Вижу, что потихоньку мы ее достигаем", - сказал Александр Лукашенко.
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