Александр Лукашенко озвучил цели и приоритеты председательства Беларуси в ОДКБ

Повысить сплоченность и солидарность стран ОДКБ и работать на авторитет военно-политического блока в мире. Такие глобальные цели ставит Беларусь, к которой переходит председательство в Организации Договора о коллективной безопасности. Приоритеты Минска представил наш Президент на саммите в Ереване. Александр Лукашенко четко очертил все геополитические рамки, называя вещи своими именами.



Налицо и кризис международных отношений, и серьезное обострение ситуации на евразийском континенте. Белорусский лидер призвал коллег к солидарности перед лицом гибридных и не только угроз. Ну а Беларусь всегда работала и будет работать на укрепление мира и безопасности.



За саммитом в Армении следила Наталья Бреус.

Пока белорусский борт номер один еще был в небе, в центре армянской столицы уже собирался настоящий журналистский интернационал - пулы из Минска и Москвы, Еревана и Астаны, Бишкека и Душанбе. Александр Лукашенко еще только видел в иллюминатор Арарат, а операторы и репортеры уже в полной боевой готовности. К саммиту ОДКБ приковано большое внимание.

Встреча лидеров ОДКБ

Армения принимает лидеров ОДКБ как страна, которая завершает свое председательство в организации. Эта встреча много значит для Еревана. Именно он был инициатором пары внеочередных онлайн-переговоров этой осенью. Чтобы все прошло гладко, заинтересован, кажется, не только встречающий гостей Пашинян. Протокольная редкость - фотокоры в голос просят Жапарова поправить галстук.

Вот так по-свойски. В ОДКБ так получается далеко не всегда. Больше единства организации сегодня точно не помешает.





В сентябре в момент очередной эскалации на армяно-азербайджанской границе ОДКБ направила мониторинговую миссию. Но чувствуется - Ереван ожидал большего.

"Фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении. Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами. Я расцениваю это как главную неудачу председательства Армении в ОДКБ", - отметил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Из хорошего - избежать внутригосударственного хаоса помогли Казахстану. Токаев, по сути, с корабля на бал - приехал сразу после переизбрания на высший пост.

2022-й начинался и вообще был не самым простым для казахстанского президента - ОДКБ подставило миротворческое плечо.

Лукашенко в Ереване: Однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое

Александр Лукашенко отреагирует на сказанное Пашиняном. Но сначала напомнит коллегам: однополярному миру конец. Система международных отношений в кризисе. Болевых точек на планете хватает. Увы, на Евразийском континенте в том числе.

"Североатлантический альянс окончательно закрепил и антирусский, и антибелорусский векторы деятельности на перспективу. По собственной инициативе прервал с нами все контакты. Под предлогом сдерживания якобы агрессивного поведения Российской Федерации и ее союзников идет планомерное наращивание военного присутствия США и других стран НАТО у западных границ ОДКБ. Запад продолжает перебрасывать на восточный фланг НАТО войска, вооружения и военную технику. Повышается интенсивность их мероприятий оперативной и боевой подготовки. Что это, как не освоение потенциального театра боевых действий? Решение о развертывании региональной группировки войск Беларуси и России, которое мы приняли с президентом России недавно, естественная реакция на эти вызовы", - сказал Президент.

Лукашенко: Ядерному шантажу не должно быть места в международной политике

За свой курс - санкционная плетка, за независимую политику - прессинг. Укрощение "строптивых" стран XXI века. "Приправьте" обстановку энергетическим и продовольственными проблемами. И не забудьте гонку вооружений, за которой торчат уши лоббистов американского военпрома. И вот она картина мира. Мира, где все чаще заговаривают о ядерном оружии.

"Ядерная риторика отдельных западных лидеров зашкаливает. Польское руководство декларирует готовность разместить у себя ядерное оружие. Хорошо, что у американцев еще сохранились здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают опасности ядерных игр, особенно с такими непредсказуемыми партнерами. Наше твердое убеждение - ядерному шантажу не должно быть места в международной политике. Повторю известный тезис: в ядерной войне не будет победителей. Великий физик Альберт Эйнштейн когда-то сказал: "Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая - палками и камнями", - сказал Президент.

Лукашенко о событиях в Украине: Надо остановить это кровопролитие и начать переговоры о мире

Глядя на то, что происходит сегодня в мире, как тут не вспомнить Украину. Президент был максимально погружен, помогая выйти на разрешение конфликта. С 2014-го делаем все для мира там. Но, как говорится, было бы желание...





"Страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах. Пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами по уши втянуты в него. На их полигонах проходят обучение тысячи украинских солдат по натовским программам. Киев обеспечивается западным вооружением и военной техникой. Что это как не прямая вовлеченность в конфликт тех, кто сегодня готовит этих боевиков? А как понимать заявления генсека НАТО, который говорит, что поражение Украины будет означать поражение Североатлантического альянса? События в Украине - это как набирающий силу торнадо, который затягивает в свою воронку все большее количество стран и создает все новые и новые проблемы. Надо остановить кровопролитие и начать переговоры о мире. Вопрос в том, дадут ли Украине сесть за стол переговоров?", - сказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси принял участие в саммите лидеров ОДКБ

Можно ли в этой обстановке назвать ОДКБ примером? Вряд ли. Страны блока друг за дружку горой? Отнюдь не всегда. Не так это оказывается и просто, когда уж очень умело подливают масла в огонь по всему периметру России. Сначала полыхнула Украина, в 2020 пытались разрушить Беларусь, в январе Казахстан устоял, вот Баку и Ереван снова в напряжении.

"Мы об этом неоднократно говорили, что общества внутри наших стран пытаются раскачивать как раз по периметру Российской Федерации, - сказал он. - Сначала полыхнула Украина, в 2020 году пытались разрушить Беларусь. Мы через это прошли - белорусы. В январе этого года - Казахстан (хорошо, что там руководство Казахстана справилось с этим конфликтом). Конфликт Армении и Азербайджана. Я повторю, что сказал на внеочередной сессии СКБ 28 октября: мы хотим, чтобы конфликт между двумя соседними и дружественными нам государствами был урегулирован мирным путем".

"Думаю, выражу мнение всех. Мы не в стороне. Мы не так, как сказал здесь Никол Воваевич, что ОДКБ не удержала Азербайджан от агрессии. Не наше дело кого-то удерживать. Но по факту мы должны реагировать. Так мы готовы реагировать", - сказал белорусский лидер.

Он отметил, что в настоящее время Россия выполняет посредническую миссию в этом вопросе, с чем согласились и Армения, и Азербайджан. "Давайте в этом направлении двигаться. Давайте договоримся, давайте все сделаем, чтобы не гибли там люди. Это будет с удовольствием воспринято в армянском и азербайджанском обществе", - уверен Президент.

"Да, Никол Воваевич, есть нюансы. И серьезные, может быть. Но мы можем этот конфликт, который может разгореться опять, в корне урегулировать сейчас. При желании прежде всего руководства Армении и, естественно, Азербайджана. Кстати, я буду об этом говорить. Это один из приоритетов белорусского председательства. Мы не должны закрывать на это глаза. Сможем мы решить эту проблему или нет, но это должно быть в центре внимания ОДКБ", - подчеркнул глава государства.

"Но надо понимать, что конфликт между двумя соседними и близкими, дружественными нам государствами. Только в этом причина. Не потому что мы хотим угодить одной стороне в ущерб другой. Армяне нам не чужие люди, и мы хотим их поддержать. Но в этом плане должно быть движение прежде всего Армении", - продолжил Александр Лукашенко.

"Но я в этой связи не понимаю, может быть, кто-то объяснит, зачем здесь в этом конфликте, кроме России, которая вовлечена в посредничество, еще Евросоюз и ОБСЕ? - обозначил вопрос глава государства. - Чтобы далее вбивать кол в отношения между нами, между союзниками? В истории всегда было так. Мы знаем, к чему приводит такого рода "посредничество". Просто будет как минимум заморожен этот конфликт опять на долгие годы. Им не нужны стабильность и мир в нашем регионе, а нужна управляемая ими разруха".

Президент обратил внимание, что конфликтная ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана из той же оперы. "Нас сталкивают лбами", - подчеркнул он.

Президент считает, что задача союзников по ОДКБ - помочь этим странам пройти путь по урегулированию конфликтной ситуации. "Не надо этих драк. Потому что в этот костер будут поленья все время и головешки подбрасывать. Это нам не нужно", - сказал он.





Большая часть разговора - за закрытыми дверями. Общались так три часа, прежде чем подключились делегации. Как все прошло - насколько мог, пролил свет наш Президент.

"Многое, что мы обсуждали, конечно, не подлежит оглашению. Но я человек уже опытный и не молодой в этом плане политик. Впервые был такой честный и откровенный разговор. Мы по 15 пунктам достигли договоренностей. Впервые мы договорились о том (и было конкретное движение в этом направлении), что есть точки соприкосновения, чтобы прийти к согласию. Как мы все поняли по нынешнему председательствующему, этот конфликт армяно-азербайджанский, если так вот будем действовать, как сегодня обсуждали, закончится и будет заключен мирный договор", - сказал Александр Лукашенко.

Президент заявил, что воспринимает это с воодушевлением. "Коль Никол Воваевич молчит, значит, он тоже согласен с тем, что я только что сказал. Вот, видите, согласен", - заметил глава государства. Вместе с тем Александр Лукашенко констатировал, что есть в регионе ОДКБ и другие конфликты, которые необходимо разрешить. Речь о ситуации на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. "И там, как сказал Эмомали Шарипович сегодня, есть очень серьезное движение вперед с Президентом Кыргызстана. Нам надо убрать эти конфликты, если мы хотим быть настоящей, ответственной организацией. Если мы не можем в своем кругу решить эти вопросы и продвинуться, тогда я согласен с вами: на что мы тогда способны? Поэтому есть очень серьезные шаги вперед в этом направлении", - заявил белорусский лидер.

Президент Беларуси - лидерам ОДКБ: не нужно искать помощи на стороне!

Резюме: не нужно искать помощи на стороне - сила в нас самих! Александр Лукашенко не просто много говорил о солидарности, которая всем остальным нужна точно даже больше чем нам, но и том, что Беларусь готова для этого делать. Учитывая, что председательство в организации переходит к Минску, берем на себя важную миссию - повысить сплоченность стран ОДКБ и работать на авторитет военно-политического блока в мире. Урегулирование кризисных ситуаций - первый приоритет.

Первый приоритет Беларуси в ОДКБ: урегулирование кризисных ситуаций

"Нам всем нужен мир! Как вы все единогласно заявили, война не нужна никому! Белорусское председательство предпримет все возможные дипломатические усилия, направленные на деэскалацию напряженности, уменьшение конфликтного потенциала, а также на повышение уровня взаимного доверия через совместные действия государств - членов ОДКБ. Это позволит зафиксировать лидирующую роль организации в вопросах обеспечения и укрепления региональной безопасности в зоне ее ответственности. Наши совместные усилия должны оказать благотворное влияние и на ситуацию в зоне ответственности ОДКБ, в том числе в восточно-европейском регионе", - сказал Александр Лукашенко.

Приоритет второй: мировой авторитет ОДКБ

Мировой авторитет сложно, но можно и нужно зарабатывать! ОДКБ под патронатом Беларуси будет это делать. И пусть даже "на передовой" не расслабишься.

"Широкое обсуждение международной повестки в разрезе интересов ОДКБ видим на полях международной конференции высокого уровня по проблематике евразийской безопасности с приглашением высших должностных лиц секретариатов ООН, ШОС, СНГ и других международных организаций. Мероприятие планируем провести в Минске в следующем году", - объявил Президент Беларуси.

Важные приоритеты: укрепление аналитики и военной составляющей в ОДКБ

Среди приоритетов Минска - укрепление аналитики и прогнозирования в ОДКБ. Нужен по сути общий "мозговой центр", способный предвидеть проблемы, а также укрепление военной составляющей - хороший опыт здесь у Минска и Москвы - без этого ничего не будет.

Президент Беларуси: Нам нужно единство!

"Безусловно, что реализация обозначенных предложений возможна только при условии поддержки всех государств - членов ОДКБ. Скажу прямо - мы на это рассчитываем", - сказал Президент Беларуси.

Глава государства отметил, что в последнее время в СМИ развивается тезис о том, что жизнь и судьба ОДКБ зависят от исхода российской спецоперации в Украине: "Если Россия победит, ОДКБ будет жить. Если, не дай бог, не победит, ОДКБ существовать не будет". "И в наших странах тоже многие горячие головы начали обсуждать эту проблему", - констатировал Александр Лукашенко.

"Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место", - сказал глава белорусского государства.

"Поэтому мы не только друг друга должны защищать, но понимать (как всегда мы в обычное время говорили): "Россия, Россия, главная ее роль..." Так вот не должно даже быть таких разговоров. Мы не собираемся с военно-политической арены уходить. ОДКБ будет существовать, и никто нигде не рухнет, но единство нам нужно", - добавил Президент Беларуси.





Итоги саммита ОДКБ

По итогам ереванского саммита подписан пакет документов, который поможет странам взаимодействовать лучше.

В ОДКБ ротация - на посту генсека организации Станислава Зася сменит Имангали Тасмагамбетов из Казахстана. "Уходящего" секретаря отметили наградой. Очередную встречу военно-политического блока пока намечают на осень.

Председательство в ОДКБ перешло к Беларуси