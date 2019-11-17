Александр Лукашенко по традиции проголосовал на участке в Университете физической культуры

Свой выбор в основной день голосования сделал и Президент. Александр Лукашенко по традиции голосует на участке в Университете физической культуры. Это всегда, несомненно, важное и яркое событие в день выборов, потому как Глава государства, опустив бюллетень в урну, участок не покидает, а направляется прямиком к прессе, а ее сегодня, по рассказам наших репортеров и по тем кадрам, что мы видели в течение дня, было огромное количество. Около 100 репортеров устроили самую настоящую пресс-конференцию - в общем, соскучились по Президенту!



Глава государства точно журналистов не разочаровал, даже если кому-то из них после некоторых ответов Президента пришлось задуматься над своим поведением и поведением своих соратников. Это мы о теме самой настоящей травли членов избирательных комиссий, которую развернули оппозиционные деятели и отдельные наблюдатели, в избирательном кураже почувствовавшие себя надзирателями!



Президент весьма доходчиво обрисовал им дальнейшую нерадужную перспективу, если факты шантажа и угроз членов избиркомов будут и дальше иметь место. Некоторые журналисты намек поняли, правда, для самоуспокоения все же уточнили у Президента, а что именно в его понимании означает словосочетание "жестко пресекаться".







Безусловно, эта тема была не единственной во время общения Президента. Конечно, говорили о будущих депутатах: поддержку власти получат те, кто готов конструктивно работать в парламенте страны. Внешняя политика: отношения с соседями, Россией и западными партнерами. Вопросы от жизни: итоги аграрного года и многое другое.



Общение длилось больше часа, сегодня стало несомненным топом во всех новостных лентах, и не только Беларуси. Но обо всем уже подробно - наш обозреватель Наталья Бреус.



Номер участка, который разместился здесь, в Белорусском государственном университете физической культуры, - 506. Но журналисты между собой уж точно привыкли называть его номер 1. Потому что свой выбор здесь делает Президент. На этом участке свои голоса во время выборов отдают многие известные и пока еще не очень знаменитые спортсмены. Они как никто знают, что такое соревновательный дух. По этому Старовиленскому округу баллотируются 6 кандидатов в депутаты - альтернатива есть.



На выборы как на праздник. Именно так в Беларуси принято подходить к голосованию во время важных политических кампаний. Всегда стараются создать запоминающуюся атмосферу.



Именно будущим депутатам предстоит работать над законами страны - по сути, правилами, которые регулируют все сферы нашей жизни. В Палате представителей они экспертное сито и проводники гласа народа. Работа в парламенте - это особый груз ответственности: нужно слышать людей, понимать, что происходит в обществе и мире, и корректировать свод законодательных документов. От Президента неоднократно звучало вполне конкретно: в парламенте должны быть представлены люди разных возрастов и профессий. Главное - они должны не гвалтовать, а работать спокойно, отстаивать национальный интерес на международной арене. Впрочем, жизнь показывает, что белорусы голоса отдают чаще всего за опыт, профессионализм и репутацию.







Александр Лукашенко прибыл на избирательный участок ближе к полудню. Первые слова приветствия звучат для наблюдателей и членов комиссии.



Почему именно так выразился Александр Лукашенко и что имел в виду, станет понятно позже. И вот еще, кажется, формальности. Все знают Президента. Но перед законом все равны, так что бюллетень, даже Главе государства, выдают исключительно после предъявления паспорта.



После того как выбор сделан и бюллетень опустился в урну, можно и с журналистами пообщаться. Еще до приезда Президента каждый репортер, оператор и фотограф старался занять удобное место и выбрать самый выгодный ракурс - пришлось потолкаться локтями! Почти сотня представителей СМИ была аккредитована сегодня, в том числе зарубежных. Александра Лукашенко засыпали вопросами. Наблюдался такой ажиотаж, что подумалось: журналисты, кажется, соскучились по Президенту.



Несколько раз Александр Лукашенко обращался к членам комиссии - мол, не сильно ли мешаем работе? Несмотря на присутствие Главы государства, участок работал в обычном режиме. То и дело приходили избиратели. Не каждый привык работать под прицелом десятка телекамер, да и нынешняя кампания прошла не без провокаций, а это дополнительный стресс! Случаи в Могилеве и Бресте у всех на слуху. Не будем пересказывать их содержание. Если упустили, информацию можно легко найти. Так вот, события эти удивляют не только наглостью действующих лиц, но и последующей трактовкой происходящего в СМИ, навешиванием ярлыков и нарочито громких и одиозных формулировок. О политическом хамстве и откровенной лжи, о запугивании и давлении на тех, кто помогает в организации выборов, мы подробно говорили накануне в нашем эфире.



Такая позиция заслуживает уважения, и, кажется, Глава государства дал исчерпывающий ответ, но то ли в поиске громких заголовков, то ли и правда не дошло, корреспондент БелаПАН переспрашивает, что значит "жестко". Глава государства ответил конкретнее некуда.



Попытки дискредитировать выборы, неуважение к избирательным процедурам, хамское отношение на участке во время наблюдения - во всем мире подобное поведение иностранных граждан вызывает только жесткую реакцию.







Интересно, что не все страны приглашают наблюдателей на выборы. Но Беларусь открыто говорит: "Приезжайте, смотрите, подсказывайте, но не учите нас жить!"



Говорим вроде бы о нынешних парламентских выборах, но в уме держим грядущую президентскую кампанию. Она пройдет в следующем году, тут, как ни завуалируй, понятно, о чем речь.



И если белорусских журналистов больше интересовала внутренняя ситуация, то зарубежных репортеров, конечно, международная тематика. В последнее время мы видим череду зарубежных визитов, приезд иностранных гостей. Видимо, и поэтому как никогда много было вопросов о внешней политике. Звучали они по-разному, но смысл всех сводился к одному: так с кем же Беларусь собирается дружить?



Кстати, что касается отношений с партнером по Союзному государству. Не за горами юбилейная дата для Беларуси и России - 20-летие Договора о Союзном государстве. Пресса уже полна домыслов и аналитики, чуть ли не крест ставит на независимости.



Еще что касается соседей. Для Польши мы всегда открыты, и если что-то пока не складывается, пеняйте на политиков. Готовность сотрудничать есть. Как и с Латвией. Планируется визит, тут одно требование - максимальная эффективность поездки и тщательная проработка.Стало понятно, что без новостных поводов журналисты не останутся - грядут командировки. Вообще, всплеск интереса к Беларуси с разных сторон - и с востока, и с запада - отмечают многие эксперты.



На вопросы журналистов белорусский лидер отвечал более часа. Да, в основном выборы и геополитика, но звучали вопросы от жизни, например, как закончился этот сельскохозяйственный год. Он был неплохим, но не идеальным, скажет Президент. Нужно работать. Кто сегодня захочет возвращаться к временам с голыми прилавками? Кстати, в этот день на участке настоящее гастрономическое изобилие - можно было выбрать угощения на любой вкус. И избиратели после голосования сюда тоже заглядывали, для многих это традиция с давних времен. Разговор с прессой был обстоятельным, кажется, вопросы не иссякали, но Президент четко дал понять: никаких рамок и дедлайнов - ответит на все!







Александр Лукашенко еще раз поблагодарил членов избирательной комиссии за терпение и пристальное внимание. Перекинулся словами с наблюдателями. Уже собирался уехать, но не смог не заметить женщину, которая только что проголосовала. Небольшой подарок - вроде необязательно, но такой знак внимания точно сделал этот день особенным. Журналисты сразу стали гадать, что же в белом чемоданчике? Никаких секретов, оказалось, вкуснейший шоколад от Президента.



