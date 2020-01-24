Александр Лукашенко побеседовал с коллективом завода газетной бумаги

Принципиальный разговор о работе местных предприятий, нефтяной диалог с Россией и будущее целых отраслей - все это частьрабочей поездки Президента в Шкловский район Могилевской области.На месте Александр Лукашенко изменил маршрут и поехал на предприятия, работа которых его лично интересовала. Готовились все, но, посещая завод газетной бумаги, белорусский лидер предельно жестко поставил задачи чиновникам разобраться с ситуацией с новыми линиями в цехах бумажного гиганта, который пока так и не заработал в полную силу. Развитие региона теперь особая тема и у министров.





А. Лукашенко с рабочей поездкой в Шкловском районе

Предприятие в прошлом году произвело продукции на 75 миллионов рублей, и это на 17 процентов больше года предыдущего. Однако ситуация по-прежнему не из легких. Основные торговые партнеры на внешних рынках - Узбекистан, Иран, Украина и Турция. Во время визита Президент обратил внимание на проблемные вопросы, а их немало. Так, инвестиционный проект по созданию бумаги - основы для декоративных материалов так и не вышел на контрактные параметры производства, а это потеря чистой прибыли. Руководство завода обещало Александру Лукашенко разрешить все проблемы с оборудованием и чешским инвестором до конца года. По срокам Президент спросит лично с директора и министров. Такие предприятия, как отмечено, пример того, что работу необходимо перестраивать вообще в отрасли.

Обратил внимание белорусский лидер и на ситуацию в области, и на положение дел на Белшине и на предприятии "Химволокно". По каждому - детальный разбор.

К слову, Глава государства побеседовал и с коллективом завода газетной бумаги. Александр Лукашенко уже по традиции ответил на все, даже самые, казалось бы, неудобные вопросы. Конечно, спросили у Президента про ситуацию с Россией. Нефтяной спор так и не разрешен. Ведь переговоры длятся уже не первый месяц. Наша страна отказываться от углеводородов из соседнего государства не намерена. Впрочем, как и зацикливаться: уже прорабатываем другие источники поступления нефти. Так, совсем скоро на НПЗ "Нафтан" прибудет пробная партия черного золота из Норвегии. А что будет дальше с союзными контрактами? Честно и как есть - таков ответ Александра Лукашенко.

А. Лукашенко изменил маршрут рабочей поездки

К слову, заметно оживились и на других предприятиях Шклова. С утра Президент изменил план визита, добавилось еще несколько точек: льнозавод, предприятие по обработке древесины, маслодельные цеха. Позже прибыл Александр Лукашенко и на частное производство молочной продукции. Возможно, последние два имеет смысл объединить. Вопросом займется губернатор Могилевской области.