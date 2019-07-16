Минск снова подтверждает статус спортивной столицы! В эти дни около трех тысяч спортсменов и болельщиков принимают участие в Сбербанкиаде. Это что-то вроде "корпоративной олимпиады". 12 дисциплин - от шахмат и кросс-фита - до легкой атлетики и мини-футбола. На протяжении недели в белорусской столице определят самых лучших и спортивных сотрудников банка. Профессиональные атлеты в состязаниях не участвуют. 20 команд объединяют представительства банка из 17-ти стран. Накануне состоялась церемония открытия форума.







Ну а сегодня с председателем правления Сбербанка встретился наш Президент. Александр Лукашенко поблагодарил Германа Грефа за надежную работу в нашей стране. Напомним, на белорусском финансовом рынке уже 10 лет действует дочерняя структура -БПС-Сбербанк. Впрочем, сотрудники этой компании тоже участвуют в соревнованиях. Соревнования проходят на семи спортивных объектах. Некоторые из них совсем недавно были и площадкамиІІ Европейских игр. Кстати, живут участники Сбербанкиады в той самой студенческой деревне, где размещались спортивные команды со всего континента. Такие соревнования банк устраивает раз в два года. Ну а выбор Минска еще раз подчеркивает - в нашей столице функционируют арены мирового уровня, способные принять состязания любого статуса.



Сбербанк на нашем рынке -важный игрок и один из крупнейших иностранных инвесторов. Работа финансовой структуры такого уровня в Беларуси - хорошее подтверждение привлекательности для зарубежного капитала. Сейчас банк делает ставку на развитие высоких технологий в нашей стране. Как рассказал журналистам Герман Греф, в России в эту сферу ежегодно инвестируют около двух миллиардов долларов.



