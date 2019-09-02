В первый день нового учебного года Президент посетил школу № 93 г. Минска

День знаний мы встречаем в новом формате и волнуемся сегодня вместе с каждым из вас. С каждым из тех родителей, бабушек, дедушек, которые ведут малышей в 1 класс и одновременно с теми, у кого в семье уже выпускник. Кажется, не успели оглянуться, а как вырос. Схожие чувства и у педагогов. Кто-то из них только начинает профессиональный путь, а для кого-то звук школьного колокольчика - повод с улыбкой вспомнить любимых учеников, которые когда-то вот так "первый раз в первый класс", а теперь люди, которыми можно гордиться: врачи, ученые, спортсмены.

В прямом смысле первый звонок сегодня прозвенел в новой 93 школе Минска в военном городке Уручье. Сразу скажем - это школа-мечта. Настоящий современный комплекс: образовательный и спортивный. Сегодня на праздничную линейку к новоселам пришел Глава государства. Были все атрибуты торжества. Вместе с ребятами перерезали красную ленточку, вместе прошлись по новым кабинетам, поговорили не только о школьном образовании.

Наш обозреватель Илона Красутская сегодня освещала это событие. Все подробности узнаем прямо сейчас.

Новая школа на востоке Минска (в военном городке Уручье) очень нужна была району. В последние годы здесь активно шла жилая застройка - появилось много молодых новоселов. В их числе и семья Жерко. Первого звонка шестилетняя Злата ждала с нетерпением. Тетради, краски, цветной картон - накануне торжественного дня первоклассница сложила в портфель все необходимые принадлежности и примерила школьную форму. 93-я школа - первое учебное заведение в жизни маленькой Златы - видна прямо из окна детской комнаты.

Все, что есть в этой школе,отвечает последним трендам в образовании

Построили этот комплекс за 16 месяцев. И результат впечатляет. А какая инфраструктура по периметру: теннисные, волейбольные, хоккейные и спортивно-игровые площадки, есть и большой стадион, и бассейн. Кажется, даже непонятно, кто рад больше, дети или родители.



И в жизни этих учеников, их педагогов, родителей и близких это первый звонок и первый урок. Первая линейка, первые приятели. Новая школа рассчитана на 800 учащихся - это 33 класса. Новая мебель, удобные парты, а портфели самые легкие. Оставлять учебники и личные вещи школьники смогут в персональных шкафчиках. Созданы все условия для учебы и раскрытия талантов. Гимнастический, тренажерный и хореографический залы. Для театрализованных мероприятий огромный актовый зал с собственной костюмерной. Похоже, наконец, родители услышат от своих чад: хочу скорее в школу.



В первый класс только с сильным тылом: родителями, бабушками и дедушками. И, кажется, они волнуются даже больше малышей. С этого дня ребята ривыкают к дисциплине, учатся внимательности и усердию. Им дают напутствие будущие выпускники начальной школы -4-классники. Рассуждают уже совсем как взрослые.

Президент открыл школу № 93 г. Минска

На праздничную линейку к ребятам, как и обещал, пришел Глава государства. Президент скажет: "Встречаете как земляка" Так оно и есть. Эти места (территория военного городка) отлично знакомы Президенту, ведь в свое время он здесь служил офицером. Да и папы этих мальчишек и девчонок в большинстве по профессии те, кто Родину защищает. Конечно, место наталкивает на особые размышления и воспоминания. Есть за что сказать спасибо, и за этим огромная школа жизни. Ребятам только предстоит сделать свои первые шаги на пути к взрослой жизни: научиться терпению, трудолюбию, осознать, что не все дается легко. Да, новому поколению уже трудно читать нотации. Но вечный тезис о том, если упустишь время, будешь жалеть, они вскоре поймут, применим не только к учебе.



В том, что источники знаний - педагоги - здесь профи, Президенту нет надобности убеждаться лишний раз. Как родителя Александра Лукашенко волнуют в прямом смысле насущные вопросы: где, в каких условиях будут питаться ребята и главное - что будет в их рационе. Здесь как на курорте. В ритме 1680 блюд в смену планирует работать школьная столовая. Раз уж перемена 20 минут, найдется время попробовать и коктейль в витаминном баре.





Меню здесь действительно на любой вкус и кошелек. Другое дело, купить что-то из карманных дополнительно к обеду, но основной рацион (первое/ втрое/ третье) будь-то для ребенка из многодетной семьи или единственного в семье должен быть абсолютно одинаковым.



Кстати, девчонки смогут приготовить что-то и сами. Для этого здесь и предусмотрели школьные мастерские. Кроме азов кулинарного мастерства, освоят и швейное. А мальчики постоят за реальными станками, научатся работать с древесиной. То, о чем постоянно говорит и Глава государства, постоянно возвращаясь к теме образования: с малых лет научишься таким вещам - уж точно никогда не пропадешь в жизни.

Александр Лукашенко зашел на урокк 10-классникам

Вот уж и вправду говорят: бывших педагогов не бывает. Президент занимает место учителя. Случай уникальный. Да, Глава государства часто дискутирует с поколением Z, но чтобы вот так провести урок - такого не припомнят даже журналисты, давно работающие в команде. А Глава государства как сейчас помнит свой первый урок.



Конечно, когда вызывает к доске сам Президент, забудешь все, что знаешь. Хоть и без подготовки, но ребята не растерялись. Говорили, каким видят будущее Беларуси, какую профессию выберут, но главное - была возможность узнать, а что по этому поводу думает Глава государства.

Образование стремительно уходит в онлайн. Школьники говорят об электронных дневниках, книгах, контрольных - гаджетомания захватывает молодые умы. Никто не против, если все в меру и не в ущерб здоровью. Но то, что по-прежнему остается реальным, - это знания. И если эти знания будут полезны виртуальному пространству, а еще во благо - только плюс для всех!



Говорят, нынешнее поколение уже совсем другое, во многом лучше - вокруг мир больших возможностей. Кажется, молодежь уже и без лишних напоминаний взрослых понимает: жизнь в большом городе - устаревший тренд. Вся Европа уже давно стремится в пригород. А не заботиться об экологии - значит, быть тотальным эгоистом! В плане экокурса работает только личный пример: посадить дерево, пересесть на экологичный транспорт, отказаться от пластика, сортировать мусор, а еще увлечься (и не одним) видом спорта.





Одна из учениц попросила, чтобы в Беларуси более активно развивался каршеринг - аренда автомобилей, а также аналогичные услуги по прокату велосипедов, самокатов и другого транспорта. "Это было бы хорошо для экологии", - отметила она. Александр Лукашенко признался, что сам является поклонником электротранспорта. "Самый любимый - электромотоцикл. Наш минский уже делает завод. Хорошая штука. Конечно, он не летит на 180 км/ч, как "Тесла". Но очень приятно. И тебя в этом поддерживаю. Мы будем все больше переходить на электромобили", - сказал Президент.



Мир соблазнов велик. Увы, такое время. Особенно в столь юном возрасте дурной пример заразителен, молодежь часто выбирает мнимые примеры для подражания. В создание подобного школьного комплекса - его образовательной и спортивной базы - вложены немалые деньги. Видно, что все сделано с душой и для детей. Чтобы в такую школу уж точно ребята ходили с удовольствием за знаниями, а не вредными привычками.

45 минут откровенно на различные темы, просто по душам

Ребята давали свою оценку тем или иным событиям. Такой урок запомнится на всю жизнь! А напоминать о событии будет этот снимок. Что ни говори - все сейчас в соцсетях - почему бы не похвастаться фото с таким гостем! Гарантировано: будет много лайков.

Как приверженец ЗОЖа Глава государства не мог не зайти на тренировку к юным… баскетболисткам. Мастер-класс им преподают тренеры баскетбольного клуба "Цмокі-Мінск".



А в соседнем зале гандболом занимаются мальчишки. Их тренирует СКА "Минск". Самым юным в команде 8 лет. Занятия вскоре смогут посещать и ребята из других школ. А только сегодня мастер-класс -фирменный прием от звезды мирового гандбола Александра Каршакевича.





В музее Дворца Независимости новые экспонаты

День знаний - праздничный день. И как тут без подарков! В музее Дворца Независимости новые экспонаты - символы первоклашек, ребята сделали с душой. Как раз прозвенел звонок на перемену - время обеда. Питание, как известно, в школе правильное, поэтому десерт как раз под стать меню - самый полезный и знаменитый шоколад "Президент".