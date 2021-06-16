Александр Лукашенко подчеркнул, что в нынешних условиях вопрос повышения обороноспособности Беларуси приоритетный

Укрепление территориальной обороны - главная тема продолжения рабочей поездки Президента по регионам. Сегодня Александр Лукашенко встретился в Шклове с представителями силового блока и местной вертикали власти. В нынешних условиях вопрос повышения обороноспособности страныприоритетный, подчеркнул Александр Лукашенко. Это важнейший фактор обеспечения национальной безопасности и сохранения суверенитета. Важно придать защите Родины всенародный характер С этими задачами справляется система территориальной обороны. Ее формируют те, кто отслужил и находится в запасе. А во главе частей территориальных войск стоят губернаторы. Созданная 20 лет назад система доказывает свою состоятельность.

Системе территориальной обороны страны уже два десятка лет. За это время она стала частью военной безопасности государства, отметил по итогам сегодняшнего разговора министр обороны Виктор Хренин. Нынешний уровень развития этой системы таков, что все - и люди в погонах, и власть на местах - понимают, что и как нужно делать, поэтому радикальные изменения в подходах к дальнейшему развитию сегодня не нужны. Об этом свидетельствует и тот факт, что население с пониманием относится к призыву в войска территориальной обороны.