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Александр Лукашенко подписал распоряжение "О предоставлении грантов Президента Республики Беларусь на 2020 год"

Александр Лукашенко подписал распоряжение "О предоставлении грантов Президента Республики Беларусь на 2020 год"

Гранты назначены 98 работникам организаций науки, образования, здравоохранения, культуры. Принятие распоряжения Президента направлено на поддержку талантливых специалистов в приоритетных для страны сферах деятельности.

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