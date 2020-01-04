Александр Лукашенко подписал распоряжение "О предоставлении грантов Президента Республики Беларусь на 2020 год"

Гранты назначены 98 работникам организаций науки, образования, здравоохранения, культуры. Принятие распоряжения Президента направлено на поддержку талантливых специалистов в приоритетных для страны сферах деятельности.



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