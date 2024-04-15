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Александр Лукашенко подписал указ № 151 "О реализации международного договора"
Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 апреля подписал указ № 151 "О реализации международного договора", пишет БЕЛТА.
Документом продлевается действующий механизм взаимных поставок в рамках межправительственного соглашения с Республикой Куба от 24 июня 2014 года.
Указом закреплены нормы, направленные на сохранение условий приобретения кубинских лекарственных препаратов взамен поставляемых сельскохозяйственной и автомобильной техники, изделий медицинского назначения и иных товаров отечественного производства на новый двухлетний период.
Документ направлен на поддержание эффективного механизма взаимного сотрудничества между Беларусью и Кубой.
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