Александр Лукашенко подписал указ № 151 "О реализации международного договора"

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 апреля подписал указ № 151 "О реализации международного договора", пишет БЕЛТА.



Документом продлевается действующий механизм взаимных поставок в рамках межправительственного соглашения с Республикой Куба от 24 июня 2014 года.



Указом закреплены нормы, направленные на сохранение условий приобретения кубинских лекарственных препаратов взамен поставляемых сельскохозяйственной и автомобильной техники, изделий медицинского назначения и иных товаров отечественного производства на новый двухлетний период.



Документ направлен на поддержание эффективного механизма взаимного сотрудничества между Беларусью и Кубой.