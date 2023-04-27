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Александр Лукашенко подписал указ о развитии рынка ценных бумаг
Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 апреля подписал указ № 126, направленный на реализацию положений закона от 18 июля 2022 года № 197-З "Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг", развитие рынка ценных бумаг, ужесточение требований к эмитентам облигаций и усиление защиты интересов инвесторов - владельцев облигаций, пишет БЕЛТА.
В частности, указом вводится необходимость проведения экспертизы оценки имущества, залогом которого обеспечивается исполнение обязательств по облигациям. До полного исполнения обязательств по облигациям ограничивается возможность расторжения или изменения договоров о предоставлении поручительства, о страховании ответственности эмитента и о выдаче банковской гарантии.
Указом также предусмотрено право юридических и физических лиц самостоятельно совершать сделки с ценными бумагами на фондовой бирже. Кроме того, иностранные профучастники допускаются к биржевым торгам. Данные нормы направлены на стимулирование инвестиционной активности на рынке ценных бумаг.
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