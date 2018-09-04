3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Александр Лукашенко: Политические отношения Беларуси и Вьетнама значительно опережают торговые
Глава государства встретился с послом Вьетнама Ле Анем, который завершает дипмиссию в Беларуси.
Александр Лукашенко отметил, что политические отношения значительно опережают торговые. Глава государства поблагодарил дипломата за работу, которую Ле Ань проделал за три года. По итогам 2017 Минск и Ханой наторговали на 135 миллионов долларов. Амбициозная задача – к концу следующего года увеличить цифры в 2 с половиной раза. Об этом прошлым летом договорились лидеры двух стран во время официального визита президента Вьетнама в Беларусь. 500 миллионов долларов – именно такой объем товарооборота соответствует потенциалу двух стран. МАЗы, БелАЗы, тракторы и продовольствие - то, что объединяет наши страны. Но кооперация гораздо шире: государства связаны туризмом, гостиничным и ресторанным бизнесом, сотрудничают в сфере образования и культуры.
Новые направления, интересные для Вьетнама, - это строительство, военно-технический комплекс, создание современных материалов. Большой экономический разговор между странами ожидается в декабре - в Хошимине пройдет выставка "Вьетнам Экспо". Участие в ней уже подтвердили почти три десятка белорусских компаний. Форум станет главной переговорной площадкой Азиатского региона для заключения выгодных контрактов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
На обновленном участке трассы М8 открылось движение транспорта
В Минскэнерго предупредили минчан о возможном изменении цвета воды в кранах. В чем причина?
Забота о людях: новые скорые и медоборудование получил 432-й военный клинический медцентр
Стоматология, педиатрия и узкопрофильные врачи - новую поликлинику открыли в Смолевичах
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов