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Александр Лукашенко: Политические отношения Беларуси и Вьетнама значительно опережают торговые

Глава государства встретился с послом Вьетнама Ле Анем, который завершает дипмиссию в Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что политические отношения значительно опережают торговые. Глава государства поблагодарил дипломата за работу, которую Ле Ань проделал за три года. По итогам 2017 Минск и Ханой наторговали на 135 миллионов долларов. Амбициозная задача – к концу следующего года увеличить цифры в 2 с половиной раза. Об этом прошлым летом договорились лидеры двух стран во время официального визита президента Вьетнама в Беларусь. 500 миллионов долларов – именно такой объем товарооборота соответствует потенциалу двух стран. МАЗы, БелАЗы, тракторы и продовольствие - то, что объединяет наши страны. Но кооперация гораздо шире: государства связаны туризмом, гостиничным и ресторанным бизнесом, сотрудничают в сфере образования и культуры.

Новые направления, интересные для Вьетнама, - это строительство, военно-технический комплекс, создание современных материалов. Большой экономический разговор между странами ожидается в декабре - в Хошимине пройдет выставка "Вьетнам Экспо". Участие в ней уже подтвердили почти три десятка белорусских компаний. Форум станет главной переговорной площадкой Азиатского региона для заключения выгодных контрактов.

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