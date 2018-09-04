Александр Лукашенко: Политические отношения Беларуси и Вьетнама значительно опережают торговые

Александр Лукашенко отметил, что политические отношения значительно опережают торговые. Глава государства поблагодарил дипломата за работу, которую Ле Ань проделал за три года. По итогам 2017 Минск и Ханой наторговали на 135 миллионов долларов. Амбициозная задача – к концу следующего года увеличить цифры в 2 с половиной раза. Об этом прошлым летом договорились лидеры двух стран во время официального визита президента Вьетнама в Беларусь. 500 миллионов долларов – именно такой объем товарооборота соответствует потенциалу двух стран. МАЗы, БелАЗы, тракторы и продовольствие - то, что объединяет наши страны. Но кооперация гораздо шире: государства связаны туризмом, гостиничным и ресторанным бизнесом, сотрудничают в сфере образования и культуры.