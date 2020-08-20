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Президент поручил правительству и администрации пройтись по каждому пункту оппозиционной программы

Эксперты и общественность сегодня обсуждают несостоятельность программы, предложенной координационным штабом оппозиции: там сквозит явная антироссийская риторика и предлагаются шаги, которые повлекут за собой катастрофические последствия для людей и белорусской экономики.

Александр Лукашенко поручил правительству и администрации пройтись по каждому пункту оппозиционной программы и рассказать обществу, к чему могут привести все эти предложения. А накануне на заседании Совбеза глава государства еще раз однозначно подтвердил свою позицию относительно незаконности создания в стране тех или иных альтернативных органов, направленных на захват власти.

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