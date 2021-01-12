3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Александр Лукашенко поручил правительству найти симметричный ответ на санкции Запада
Развитие машиностроения - одна из главных задач государства. Об этом сегодня говорили на встрече во Дворце Независимости. Президент говорил с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком. В этой сфере задействован примерно каждый пятый белорус, и она создает 21 % ВВП страны. Отсюда и такое внимание Александра Лукашенко, ведь на машиностроении завязаны транспорт, логистика и другие звенья экономики. Президент подчеркнул: если надо - помощь будет. Но главная цель - зарабатывать самостоятельно.
Белорусская промышленность: борьба за внутренние и внешние рынки
Выпускать много техники белорусский производитель умеет. Необходимо подтянуть и качество продукции. Ведь оно - главный козырь на экспортном рынке, борьба за контракты остра как никогда. Тем более на отечественную технику давят и при помощи не совсем честных методов - тех же санкций. Тут Александр Лукашенко предлагает предприятиям помощь юристов, дипломатов и ответные санкции - симметричные.
Проблемные проекты
Обратил внимание президент и на проблемные проекты. Это бумажные фабрики в Шклове и Добруше, а также Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. Гиганты, призванные генерировать хорошую валютную прибыль, который год лишь раскачиваются и находятся в статусе перспективных.
Президент
Все
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Лукашенко об ЛГБТ в Грузии: Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов