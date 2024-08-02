Александр Лукашенко поручил разобраться с задержанием четырех граждан Латвии. И вот что выяснилось

Глава государства Александр Лукашенко во время встречи с жителями агрогородка Прудок рассказал, что поручил выяснить все обстоятельства, связанные с задержанием в Беларуси четырех граждан Латвии, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что недавно на различных интернет-ресурсах стала появляться информация о задержании в Беларуси четырех граждан Латвии. В СМИ сообщалось, что они приезжали отдохнуть в Браслав на музыкальный фестиваль.

Как оказалось, первоначально этой историей поделилась жительница Латвии в социальной сети Х. Она рассказала о задержании четырех ее знакомых молодых людей, отправившихся на машине из Латвии в Беларусь, а видео сопроводила титрами: "Вот как жизнь может перевернуться. Будьте осторожны и берегите себя. Если кто-то кого-то знает, кто был в подобной ситуации, пожалуйста, дайте мне знать".

Другой пользователь поделился этой записью в своем аккаунте, добавив комментарий: "Поехали в Беларусь на вечеринку и теперь льете крокодиловы слезы. В следующий раз в Северную Корею?"

Пост просмотрели около 60 тыс. раз.

"Надо быть полным идиотом, чтобы поехать туда тусоваться", "Неужели никто из родителей не объяснил тем детям, что они едут в страну, которая ведет против нас активную гибридную войну и является враждебной?", "Ну, если у вас нет мозгов и вы хотите поехать в Беларусь, то вперед", "Их взяли в заложники, чтобы потом Беларусь обменяла их на своих", "Чекисты сфабриковали дело, чтобы взять в плен граждан Латвии", - посыпались комментарии.

Конечно, случившееся попало в обзор средств массовой информации, который ежедневно готовят для Президента, и ситуация не могла оставить его равнодушным.

"Все взвыли: "Вот, он установил безвизовый режим, чтобы наших людей арестовывать!" Конечно, меня это беспокоит, поручил разобраться", - рассказал Александр Лукашенко.

Как выяснилось, у этих граждан были обнаружены наркотические средства, за что они и были задержаны правоохранителями для выяснения всех обстоятельств. "Вы думайте, куда вы едете: у нас наркота неприемлема. И то: не посадили их, как обычно, а отпустили. Они в гостинице поселились, экспертизу мы заказали, чтобы показать, что это за наркотик. Марихуана. Ну куда вы везете? И кричат, что мы их обидели. Мы никого не обидим, особенно гостей (белорусы такие люди), но наркотики нам не возите", - предупредил глава государства.