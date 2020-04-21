Александр Лукашенко посещает бобруйское предприятие "Славянка"

От проблем мировой экономики до вопросов модернизации национальной медицины. Президент страны сегодня посещает бобруйское предприятие "Славянка". Традиционно такие поездки - это еще и возможность ревизии экономики региона. Первым делом Главу государства интересует ход посевной кампании. Особое внимание сейчас возделыванию гречихи. На контроле и сев других культур, а также вопросы с наличием топлива и удобрений. Внутренняя экономическая безопасность экспортной Беларуси неразрывно связана с условиями на мировых рынках. Сейчас непростое время для всех, но постепенно барьеры в торговле начинают сниматься. Политика экономического дистанцирования не работает, и все больше стран снимают ограничения даже в сложных с точки зрения медицины условиях.

