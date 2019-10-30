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Александр Лукашенко посещает РНПЦ онкологии и медицинской радиологии
Александр Лукашенко посещает РНПЦ онкологии и медицинской радиологииnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/bc87c3ee-ccd2-46c5-b9f9-1db72847a5b9/conversions/fc406e1a-6043-41af-aeef-d4b8eb3f0fd0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/bc87c3ee-ccd2-46c5-b9f9-1db72847a5b9/conversions/fc406e1a-6043-41af-aeef-d4b8eb3f0fd0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/bc87c3ee-ccd2-46c5-b9f9-1db72847a5b9/conversions/fc406e1a-6043-41af-aeef-d4b8eb3f0fd0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/bc87c3ee-ccd2-46c5-b9f9-1db72847a5b9/conversions/fc406e1a-6043-41af-aeef-d4b8eb3f0fd0-xl-___webp_1920.webp 1920w
Александр Лукашенко потребовал обеспечить врачей современным медицинским оборудованием. Президент сегодня посещает РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. "Главное - оснастить современным медицинским оборудованием и техникой врачей. Чтобы врачи имели самое современное оборудование, - сказал Александр Лукашенко. - Надо сделать, чтобы наш врач был оснащен так, как зарубежный. И не дай бог, в следующем году где-то будет простаивать какая-то дорогостоящая техника".
По информации Telegram-канала АТN_NEWS.