Александр Лукашенко посещает РНПЦ онкологии и медицинской радиологии

Александр Лукашенко потребовал обеспечить врачей современным медицинским оборудованием. Президент сегодня посещает РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. "Главное - оснастить современным медицинским оборудованием и техникой врачей. Чтобы врачи имели самое современное оборудование, - сказал Александр Лукашенко. - Надо сделать, чтобы наш врач был оснащен так, как зарубежный. И не дай бог, в следующем году где-то будет простаивать какая-то дорогостоящая техника".

