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Александр Лукашенко посещает Военную академию
Накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Президент посещает Военную академию. Учебное заведение входит в число крупнейших вузов страны. Здесь получают высшее образование и повышают квалификацию специалисты военного профиля. Александра Лукашенко проинформировали, как выстроена система подготовки, а также что представляет собой структура самой академии и какие цели преследуют в процессе обучения военных кадров. Глава государства присутствует на занятиях курсантов и знакомится с задачами, которые выполняет информационная рота.
Она была создана недавно и предназначена для разработки системного и прикладного программного обеспечения совместно с подразделениями Военной академии и другими научными учреждениями и вузами. Это подразделение позволит сохранить кадровый потенциал при призыве на военную службу IT-специалистов. Планируется, что наиболее востребованными направлениями деятельности созданной роты будет разработка прикладного программного обеспечения в сферах робототехники, радиолокации, радионавигации и радиоэлектронной борьбы, телекоммуникаций и связи, систем автоматизированного управления и компьютерного моделирования, программно-информационных комплексов, военной логистики.
Президент посещает Зал военной истории Беларуси, который появился в вузе почти два года назад. Его создание было приурочено к 100-летию Вооруженных Сил страны. Чтобы пробуждать интерес к национальной истории белорусского народа, в том числе военно-историческому наследию. Общаясь сегодня с курсантами, слушателями и преподавателями академии, Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики. Все подробности - в наших следующих выпусках.
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