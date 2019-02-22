Александр Лукашенко посещает Военную академию

Накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Президент посещает Военную академию. Учебное заведение входит в число крупнейших вузов страны. Здесь получают высшее образование и повышают квалификацию специалисты военного профиля. Александра Лукашенко проинформировали, как выстроена система подготовки, а также что представляет собой структура самой академии и какие цели преследуют в процессе обучения военных кадров. Глава государства присутствует на занятиях курсантов и знакомится с задачами, которые выполняет информационная рота.







Она была создана недавно и предназначена для разработки системного и прикладного программного обеспечения совместно с подразделениями Военной академии и другими научными учреждениями и вузами. Это подразделение позволит сохранить кадровый потенциал при призыве на военную службу IT-специалистов. Планируется, что наиболее востребованными направлениями деятельности созданной роты будет разработка прикладного программного обеспечения в сферах робототехники, радиолокации, радионавигации и радиоэлектронной борьбы, телекоммуникаций и связи, систем автоматизированного управления и компьютерного моделирования, программно-информационных комплексов, военной логистики.



