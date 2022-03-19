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Александр Лукашенко посетил Глубокский район
Александр Лукашенко накануне посетил Глубокский район. И первая остановка - молочно-консервный комбинат, который недавно отметил полувековой юбилей. Сгущенное молоко и другая линейка продукции хорошо известны не только в Беларуси, но и за рубежом - поставки производятся в 17 стран мира. В целом белорусский АПК имеет хорошие перспективы: в мире растет спрос на продовольствие. Нужно этим пользоваться и работать с максимальной отдачей, отметил Президент. Александр Лукашенко поинтересовался работой предприятия, технологиями и степенью переработки сырья. Наглядный пример - молочная сыворотка, которую в прежние времена утилизировали, а сегодня это востребованный экспортный продукт.
Позже Президенту представили множество вариантов знаменитой глубокской сгущенки и другие популярные местные продукты. Уже после дегустации белорусский лидер отправился на мясокомбинат, где также ознакомился с работой предприятия и его перспективами. Провел Александр Лукашенко и совещание по вопросам развития агрообъединений. На нем были затронуты темы кадровой политики, зарплат и перспектив отрасли.
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