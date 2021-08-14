Александр Лукашенко посетил хозяйство "Тихиничи" в рамках рабочей поездки по Гомельской области

Социально-экономическое развитие регионов, создание комфортных условий на селе и реализация проекта "Деревня будущего".



Эти и другие темы подняты накануне во время рабочей поездки Президента по Гомельской области. Александр Лукашенко побывал в хозяйстве "Тихиничи", которое не только успешно развивается и прирастает выручкой от продаж, но и подтягивает за собой деревню.

