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Александр Лукашенко посетил храм-памятник в честь Всех святых
Рождество Христово отмечают сегодня православные. По традиции этот светлый праздник с верующими разделяет Президент Беларуси.
Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу у иконы святого князя Александра Невского в храме-памятнике в честь Всех святых. Напомним, он был открыт для прихожан в конце прошлого года. А возведение святыни продолжалось более 20 лет. Храм увековечил память тех, кто погиб, защищая Родину в самые разные времена. У церкви Главу государства встретили Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский Павел, протоиерей Федор Повный, уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко и мэр Минска Анатолий Сивак. Президент осмотрел колокола, которые будут установлены на колокольне храма и возложил цветы к памятнику Алексию Второму.
Праздник Рождества Христова для белорусского народа - больше чем христианская традиция. Он объединяет людей независимо от степени духовности и силы веры, затрагивает в сердцах глубинные чувства - желание любить, прощать, жить в мире и согласии. Во время богослужения Александр Лукашенко отметил что Рождество - один из самых глубоких по смыслу христианских праздников. Оно символизирует рождение человека, которому предначертано совершить подвиг, пожертвовать собой ради спасения людей.
Александр Лукашенко передал в дар храму икону "Рождество Христово". Она изготовлена в мастерской каменной россыпи при Свято-Елисаветинском монастыре. На иконе изображена пещера города Вифлеема. В центре композиции - Богоматерь, у которой на коленях лежит младенец Христос. В свою очередь Президенту преподнесли в подарок специальный выпуск Евангелия, что разработан к освящению главного престола храма-памятника в честь Всех святых. Каждый разворот книги содержит тексты на церковнославянском и русском языках.
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