Александр Лукашенко посетил Курган Славы - Александр Турчин доложил Президенту о реконструкции мемориала, восстановлении после стихии и уборочной в Минской области

2024 год особенный для героической истории Беларуси. По всей стране продолжается серия масштабных мероприятий к 80-летию освобождения Беларуси и легендарной наступательной операции "Багратион". Курган Славы напоминает нам о решающих событиях лета 1944 года. На мемориальном комплексе с прошлого года идет реконструкция. С ходом работ 6 августа ознакомился Президент. В фокусе внимания главы государства в целом обстановка в столичном регионе - уборочная, развитие АПК, восстановление после стихии. Подробности в сюжете Вероники Буты.

482 ступеньки памяти. Курган Славы - один из самых знаменитых мемориалов, посвященных советским воинам-освободителям. За более чем полувековую историю здесь сложились уже свои традиции. У подножья Кургана принимали в пионеры, возлагали цветы новобрачные. Сейчас здесь принимают присягу, торжественно отправляют на военную службу, проводят такие нужные и трепетные встречи с ветеранами. Они никогда не сотрут из памяти, как 80 лет назад на этом самом месте с кровью вырывались из нацистской оккупации.

21-й километр Московского шоссе. В июле 1944 года здесь состоялось одно из ключевых сражений за освобождение Беларуси. Позже оно получило название "Минский котел". Красной армии удалось взять в кольцо и разгромить 105-тысячную группировку фашистских войск.

Спустя два десятка лет, в 1966 году, принимается решение о возведении мемориала во славу победоносного завершения белорусской наступательной операции. К слову, место для Кургана Славы - выбор лично Героя Советского Союза Машерова. Сама же стройка стала делом всенародным.

Тысячи людей шли сюда, чтобы внести свою лепту в строительство памятного мемориала. Сюда везли омытую кровью землю из городов-героев, мест воинских захоронений и братских могил, поседевших от пепла сожженных деревень. Сегодня люди тоже продолжают идти, чтобы почтить память тех, кто боролся за мир, чтобы помнить и дорожить победой.

К юбилейной дате (Кургану Славы в этом году 55 лет) комплекс получил второе дыхание. Вернее сказать, третье, сейчас завершается третья реконструкция мемориала. О ходе работ и планах по их завершению сегодня рассказали Президенту. Но сперва символично Александр Лукашенко возложил цветы в память о героях Великой Отечественной войны.

По всей стране в эти дни проходит серия масштабных мероприятий к 80-летию освобождения Беларуси и 80-летию операции "Багратион". К святой для белорусов дате мемориал полностью обновился. Дорожки стали шире, заменили ступени и гранитные плиты, добавили информации и интерактива. А сам Курган при необходимости превращается в "мультимедийный экран". Президент еще раз подчеркнул, что главное не испортить первоначальный вид монумента. В нашей стране берегут памятники и не переписывают историю.

Председатель Минского облисполкома Александр Турчин доложил главе государства об этапах финансирования строительно-монтажных работ и планах по их завершению. Так, по его словам, одно из обсуждаемых решений - установка поручней вдоль лестницы, которая ведет к вершине кургана. С одной стороны, их наличие обезопасило бы подъем наверх, но с другой - может пострадать архитектура монумента. Так что этот вопрос предстоит еще детально проработать.

"Дело даже не в деньгах. Не надо испортить первоначальный вид, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Излишеств здесь абсолютно не надо".

Планируют начинать заниматься лестницей уже в этом месяце. Технически совершеннее стал и фонтан рядом с Курганом Славы. 3-го июля его впервые запустили после долгого перерыва. Пополнена экспозиция военной техники под открытым небом. Новому экспонату больше 90 лет.

Спасибо нашим коллегам из Министерства культуры. Мы из Станькова перевезли сюда паровоз. Он стал одним из объектов притяжения посетителей, особенно для детей. Техника как магнит для них. Но здесь должна быть только техника времен Великой Отечественной войны. Мы с министром обороны говорили, он просил своих российских коллег поискать, где в России осталась именно техника тех времен. Что-то нашли, но пока не будем анонсировать заранее. Когда поставим на площадку, тогда прокомментируем. Александр Турчин, председатель Миноблисполкома

Возле Кургана Славы может появиться Музей истории Вооруженных Сил

Курган Славы ежегодно посещают около 100 тыс. человек. Задача - минимум вдвое увеличить эту цифру. Местные власти предлагают на территории комплекса возвести Музей истории Вооруженных Сил Беларуси. Он может стать новой точкой притяжения туристов не только летом, но и зимой. Да и нынешней экспозиции уже мало места в Доме офицеров. Вопрос пока открыт.

"Конечно, Курган Славы носит сезонный характер. Мы по Хатыни посмотрели, что в 2022 году ее посетили 280 тыс. человек, а после открытия музея в 2023 году - более полумиллиона. За 7 месяцев 2024 года 404 тыс. человек побывали в Хатыни", - отметил Александр Турчин.

Как отметил председатель Миноблисполкома, Курган Славы в основном посещают в теплую пору года. По его мнению, новый музей может стать новой точкой притяжения, туристов в мемориальный комплекс можно будет привлекать в течение всего года.

"Надо подумать. Музеев хватает у нас. Дай бог, чтобы ходили. Надо подумать", - не стал спешить с решением Александр Лукашенко.

Хатынь и Курган Славы - мемориалы-ровесники. Один напоминает нам о трагедии всего белорусского народа, о трагедии человечества. У Кургана Славы идеология освобождения. Они оба - места особого поклонения подвигу советского народа. Их сохранность на особом контроле государства.

Инициатива Федерации профсоюзов была озвучена главе государства в 2023 году. Тогда было предложено провести реконструкцию и взять шефство Федерацией. Президент поддержал эту инициативу, с тех пор Федерацией профсоюзов дважды проведена генеральная реконструкция. Сегодня Александр Григорьевич поручил продолжить активно участвовать в этом вопросе при четкой поддержке Миноблисполкома. Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси

Когда на встрече присутствует губернатор, традиционно повестка вопросов автоматически становится шире. В самом разгаре уборочная страда. Здесь, заверил губернатор, полный порядок. Массовую уборку планируют завершить в течение недели. Урожай радует.

Александр Лукашенко подчеркнул, что во всем важна дисциплина, и в Минской области есть еще достаточное количество хозяйств, которые надо подтягивать до определенного уровня. "Пока в Минской области чересполосица. Есть хорошие хозяйства - любо-дорого посмотреть", - сказал Президент. Кратко обсудили и ликвидацию последствий стихии в Минской области. Столичный регион в этом плане пострадал меньше, чем более южные регионы. Порядок в целом уже наведен, все делается в установленные сроки, оперативно оказана помощь людям, у которых на домах были повреждены кровли.