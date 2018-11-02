3.75 BYN
Александр Лукашенко посетил модернизированный Витебский меховой комбинат
Александр Лукашенко отправился в Витебск. Там после модернизации заработал меховой комбинат. Это единственное предприятие в стране такого рода. Завод с историей - основан более 40 лет назад, но к середине 2000-х пришел в упадок. Старое оборудование не позволяло конкурировать на рынке модных трендов. Потерять мастеров и фактически единственное крупное предприятие такого профиля было недопустимо. Благодаря указу Президента в 2013-м Витебский меховой за одну базовую продали компании "Марко", но с железным условием - сделать современное и эффективное производство. И, судя по всему, получилось. Обновление комбината стало настоящим подарком для региона и страны в канун ноябрьских праздников. Из Витебска наш политический обозреватель Ольга Макей.
На витебский комбинат Алла Гаврилова пришла больше 20 лет назад. Вся эволюция белорусского производства меха не только перед глазами, но и руками: работает отделочником. Помнит и условия, в которых приходилось трудиться, и старые станки (справляться с ними было самой трудной задачей). Но самое важное: с тех времен удалось сохранить лучшее - это производственную школу и, конечно, традиции. В эти дни перед 7 ноября у предприятия второй день рождения! А для коллектива - тот случай, когда работа в удовольствие.
Для таких же, как она, увлеченных делом сотрудников, главное было сохранить комбинат, который еще несколько лет назад и сам требовал перекройки - был банкротом. Но потерять мастеров, а вместе с ним и крупнейшее в СНГ предприятие такого профиля, было недопустимо. Подключился Президент. Благодаря указу еще в 2013-м Витебский меховой за одну базовую продали компании "Марко", но с железным условием - сделать современное и эффективное производство. Пока шла модернизация, часть коллектива трудоустроили в холдинге, а теперь появились и новые рабочие места.
Теперь от старого предприятия - только название и стены, которые, впрочем, тоже не узнать. А ведь еще недавно на месте этого современного комплекса было неприглядное серое здание. Старое оборудование оставляло продукт далеко позади новых модных трендов. Так стоила ли овчинка выделки? И каково не только лицо, но и изнанка белорусского меха? Сегодня Президент в деталях интересовался работой предприятия.
Цена вопроса такой модернизации - 24 миллиона долларов. Часть - собственные средства холдинга, часть - кредиты и займы. Президент предлагает: как раз таких ответственных и приносящих пользу частников нужно поддержать, например, китайскими кредитами.
Сегодня "Марко" не нуждается в рекламе. Свою репутацию бренд заработал качеством, и марке доверяют за рубежом. Такую надежную и стильную обувь выбирает и Президент.
Окупить производство планируют за 7 лет. Но для этого нужно выйти на полную мощность. Триста тысяч штук овчины и 250 тысяч шкурок пушнины. Именно столько сырья в год комбинат сможет перерабатывать. Кстати, норку, песца, лисицу закупают в основном в Беларуси. Но сырья не хватает. А вот овчину, как ни парадоксально, заказывают в Новой Зеландии, Испании, Уругвае и Узбекистане.
Специалисты объясняют: вырастить тонкорунных овец в наших климатических условиях трудно. И если в обуви можно использовать сырье среднего качества, то для пальто и шуб требования высокие. В Беларуси - около 90 тысяч голов овец, но большинство - романовской породы с грубой шерстью. Хотя несколько лет назад Глава государства уже ставил задачу развивать овцеводство в нашей стране.
Президента интересует весь производственный цикл. На первом этаже шкуры стирают, шлифуют и сушат. Словом, делают полуфабрикат. Специальная машина овчину замеряет: вычисления делает компьютер. А здесь заготовки сортируют: что-то пойдет на подкладку, лучшее - на верх будущей шубы. Дальше изделия обрабатывают, гладят, удаляют пыль, а ворс расчесывают и стригут. В качестве парикмахеров здесь современное оборудование. При помощи специальной пленки можно даже сделать шубу с узором. Самая кропотливая работа - составить и сшить меховые кусочки так, чтобы стыки были незаметны. Нужна почти хирургическая точность. С новыми швейными машинами это делать гораздо проще.
Новое оборудование комбината - такое же, как на фабриках брендов-конкурентов. Белорусские специалисты объездили разные страны в поисках нужных станков, ставку сделали на итальянское, японское, немецкое и греческое оборудование.
Но покупателям, а они в большинстве - женщины, гораздо важнее внешний вид изделия. Тот случай, когда по одежке встречают. Кстати, сегодня первые примерки новых моделей прошли прямо в цехах.
Кстати, в лаборатории по моделированию - в основном молодежь: знают веяния моды. Да и если до модернизации главными инструментами дизайнеров были карандаши, линейки и бумага, теперь лекала создают виртуально: словом, и в технологиях не отстают от моды.
Дизайнер Татьяна Ефремова на предприятии работает уже много лет. Многодетная мама только весной вышла из четвертого декретного отпуска. А новое оборудование вдохновило на воплощение накопившихся смелых задумок.
Как признаются сами дизайнеры, в коллекции учли даже глобальное потепление. Поэтому среди новинок сразу несколько вещей-трансформеров. Например, такое пальто можно носить на обе стороны, а еще оно превращается в короткую косуху.
Первый шоу-рум логично открыли при фабрике. Здесь уже скоро можно будет примерить новую коллекцию. А сегодня модели демонстрируют впервые.
Лиса, норка, каракуль - в коллекции и мужская, и женская одежда. Шубы с дождевиками, модели-трансформеры и даже двусторонние пальто. Учли и популярный уже не один сезон халатный крой. Но яркие наряды, как признается Президент, не способны затмить красоту витебских девушек. Впрочем, само появление такого нового белорусского бренда - не только хороший сюрприз модницам. Обновленное и современное предприятие - премьера в череде масштабных подарков всем белорусам к 7 ноября. Этой доброй традиции уже много лет, но почему бы из прошлого не заимствовать самое лучшее!
Открытия предприятия витебские специалисты ждали несколько лет. Для тех, кто искренне любит свое дело, видеть новую жизнь витебского мехового - лучший подарок. А для кого-то и новое, современное место работы - здесь трудоустроят 300 человек.
Делать подарки всем белорусам именно в эти осенние дни стало хорошим правилом. 7 ноября уже во многом ориентир для чиновников. Для некоторых объектов страны это будут даты появления на свет, а некоторые отметят свой второй день рождения, как витебский меховой. Ведь так важно хранить не только лучшие традиции, но и сохранять лучшие белорусские школы специалистов и развивать технологии.