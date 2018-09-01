Александр Лукашенко посетил праздничную линейку в Александрийской школе и вспомнил свои школьные годы

Ключ к уверенному будущему - это знания. С такими словами в этот важный день Президент Беларуси обратился ко всем, кому предстоит сесть за парты, учителям и родителям. Сегодня Глава государства отправился на свою родину, где посетил праздничную линейку в Александрийской школе, в которой учился и сам.

Подробности у Ольги Макей. Нарядные платья и костюмы, цветы, впечатления от летних каникул и планы на год. Это праздничное утро в Александрийской школе сегодня такое же, как и во всех белорусских (а их в стране больше 3 тысяч). Отличие одно: сегодня на линейку приехал самый известный выпускник - Александр Лукашенко. Президент признается: в его жизни эта школа занимает особое место, ведь с ней связано огромное количество впечатлений. Поэтому юному поколению Глава государства пожелает дорожить каждым мгновением и теми уроками, которые дает школа. А учиться важно не ради оценки, а ради достижения высоких целей. На этом пути главные помощники - учителя.

Совет от Президента школьникам: чтобы новый учебный год был успешным, настроиться на серьезную работу нужно сразу. И помнить: лучший отдых - это спорт. Тем более один из подарков от Александра Лукашенко - площадка с тренажерами. А настроение этого первого дня нужно сохранить на весь год. В подарок ко Дню знаний выступления звезд эстрады.

В Александрийской школе в этом году сядут за парты более 200 детей. 18 - первоклашки. Сегодня здесь есть современные классы информатики, физики, химии. На уроках используют мультимедийные технологии. В этом учебном году появились еще и интерактивные мониторы - подарок Президента. Конечно, с тех пор, как здесь учился Александр Лукашенко, многое изменилось. Но тот самый класс, где за партой сидел будущий Президент Беларуси, сохранили. Небольшой музей в соседнем здании старой школы. Здесь все, как в 60-ых: деревянные парты, напольная доска, чернильницы. Сегодня здесь необычный урок у первоклашек. И Александр Лукашенко вспомнил школьные годы.

А в соседнем кабинете учителя тогда еще будущего Президента. Классной руководительнице Татьяне Карпеченко в следующем году 95. Договорились встретиться на юбилее.

В этом году в школе пополнение. 36 учеников - воспитанники футбольной академии клуба "Динамо-Брест". Филиал открылся на базе спортцентра "Александрия". Постигать навыки игры номер 1 будут юные спортсмены 10-13 лет из Могилевской и Витебской областей.