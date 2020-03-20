Александр Лукашенко посетил предприятие "Адани"

Оно занимается выпуском медицинской техники и систем безопасности. Александр Лукашенко ознакомился с организацией работы производства, лабораторий и центра исследований. Поинтересовался Глава государства динамикой финансовых показателей: по словам руководителя "Адани", цифры неизменно растут. Вот уже десять лет предприятие - резидент СЭЗ "Минск". Здесь создано 545 рабочих мест. Сумма инвестиций - 38,5 миллиона долларов. Рынок для продукции компании - 86 стран. Это научные аналитические приборы, медицинское рентген-оборудование, сканеры человека, багажа, транспорта. За прошлый год экспортировали товаров почти на сорок миллионов долларов. Также Глава государства отметил, что готов отдать производству территории, если предприятие задействует и другие белорусские заводы.Также Александр Лукашенко пообщался с журналистами во время посещения "Адани".