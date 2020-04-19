Александр Лукашенко посетил стеклозавод "Неман" и сделал важные заявления

Вирус, понятное дело, влияет и еще повлияет на экономику. Прогноз от МВФ звучит неутешительно: впереди самый серьезный спад мирового ВВП после Великой депрессии. Как тут выстоять? Еще на старте пандемии Александр Лукашенко не уставал говорить о том, как важно думать об экономических процессах в стране. Пандемия пройдет, а люди останутся: им нужна работа и достойная оплата труда. О будущем промышленных предприятий на неделе шла речь и во время посещения Президентом предприятия "Неман".





Стеклозавод прописался в небольшом городке Лидского района еще в 19 веке

В Березовке живет около 10 тысяч человек - и, считай, каждый пятый трудится на производстве. Выпускают разную продукцию - от посуды и сувениров до стройматериалов. Если на волне вирусной паники поставить предприятие на паузу и затушить "горячее сердце" завода, остановится вся жизнь в Березовке.

Прежде государство не раз подставляло финансовое плечо предприятию. И это позволило удержаться на плаву. В том числе и когда мода на хрусталь ушла. Здесь была модернизация, шла долго и сложно. Сказалась необязательность поставщиков, просчеты топ-менеджмента - в итоге долги росли, как снежный ком. За эти ошибки расплачиваются до сих пор. В прошлом году показатели улучшились, но все равно просят о реструктуризации долгов.

Благодаря той госпомощи запустили импортозамещающее производство экологичного утеплителя

Уповают на экспорт, в том числе и востребованной сегодня стекловаты. Благодаря той самой госпомощи, хоть с задержкой, но все-таки запустили импортозамещающее производство экологичного утеплителя. За счет этого и выживают. Без поддержки предприятие не останется - Президент заявил и о расширении производства в части выпуска стекловаты. Перспектива есть! Будучи на заводе, Александр Лукашенко высказался об условиях содействия бизнесу и предприятиям на фоне коронавируса.

Ни в коем случае не сбрасывая со счетов безопасность, ведется точечная работа с вирусными очагами и тотальный мониторинг въезжающих на внешнем контуре - но Беларусь не закрывала предприятия и страну! Наоборот, делает все, чтобы повышать транзитную привлекательность - ведь это живые деньги! Поэтому и вкладывают в развитие дорожной инфраструктуры. В этой поездке план работ Президенту представил Минтранс. Речь шла и об итогах реконструкции трассы М6! Теперь это удобная, обустроенная, современная транспортная артерия! По сути, новый альтернативный коридор восток - запад.

Последнее слово - за родителями