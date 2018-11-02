Александр Лукашенко посетил Витебский меховой комбинат

Беларусь, не отказываясь от прошлого, сохраняет и даже приумножает лучшие традиции в своей истории. Одна из них - делать подарки к 7 ноября. К этому красному дню календаря в стране всегда старались приурочить открытие важных и значимых для людей объектов - от социальных до производственных. Своего рода подведение итогов сделанного за год и запланированного ранее. Не стали исключением и эти предпраздничные дни. Неделя ноябрьских подарков стартовала.

Один из них - модернизация Витебского мехового комбината: это рабочие места для более чем 300 работников и серьезная заявка на развитие мехового производства в стране. Об этом Президент заявил сегодня во время посещения комбината. Это единственное предприятие в Беларуси, которое специализируется на переработке большого ассортимента пушнины, овчины и каракулевого сырья - из него здесь шьют одежду, головные уборы и аксессуары. Завод с историей начал работать еще более 40 лет назад, но к середине 2000 комбинат пришел в упадок. Старое оборудование не позволяло конкурировать на рынке модных трендов. Потерять мастеров и, фактически, единственное крупное предприятие такого профиля - было недопустимо. Благодаря указу Президента, в 2013-м Витебский меховой за одну базовую продали компании «Марко», но с железным условием: сделать современное и эффективное производство. Обновление комбината стало настоящим подарком для региона и страны. В лучших традициях ноябрьских праздников. И таких подарков будет еще немало!

Президент ознакомился с технологическими процессами на предприятии, пообщался с сотрудниками, интересуясь тонкостями уникального производства. В целом белорусский кожевенно-обувной холдинг функционирует нормально, в ближайшее время на безубыточную работу после модернизации должен выйти и меховой комбинат. По поручению Президента, вопрос обеспеченности сырьем должен быть на контроле правительства. Работают с отечественным и импортным сырьем. И если норку, песца, лисицу - закупают в основном в Беларуси, то овчину заказывают в России, в Новой Зеландии, Испании и Уругвае. Триста тысяч штук овчины и двести пятьдесят тысяч шкурок пушнины - именно столько сырья в год комбинат сможет перерабатывать после модернизации.

Бизнес, который работает на благо людей и страны, всегда может рассчитывать на поддержку государства. Поэтому шла речь о том, чтобы часть кредитных средств, которые выделены белорусской стороне Китаем, направлять не только в масштабные проекты, но и на поддержку толковых частников. К слову, первые примерки меховых изделий прошли прямо в цехах. Всю линейку обновленного комбината можно было увидеть на модном показе - такой устроили здесь же, на предприятии. Продемонстрировали верхнюю одежду из норки, лисы и каракуля, шубы-трансформеры, двусторонние модели, мужские варианты - то есть, продукция - на любой вкус.