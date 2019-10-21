Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит с официальным визитом Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. 24 и 25 октября Глава государства проведет в Нур-Султане переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры стран на встрече в узком и широком составах обсудят развитие межгосударственных отношений с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия.

Президенты рассмотрят перспективы промышленной кооперации, развития сотрудничества в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, нефтехимическом комплексе, сфере высоких технологий. Стороны также обсудят сотрудничество в рамках интеграционных объединений и на международных площадках, региональную и мировую повестку дня. По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних соглашений. В эти же дни в Нур-Султане состоится Казахстанско-белорусский бизнес-форум. Запланировано также открытие нового комплекса зданий белорусской дипмиссии.