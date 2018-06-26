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Александр Лукашенко: Пощады за коррупцию никому не будет
Пощады за коррупцию никому не будет. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, принимая кадровые решения.
Напомним, в последнее время была обнародована информация о громких коррупционных делах в самых различных сферах - от энергетики до здравоохранения. Назначая Александра Гучка, нового председателя Высшей аттестационной комиссии, Президент отметил: принципиальность, честность и искренность - важнейшие черты новых руководителей. Причем, эти слова Главы государства относятся ко всем без исключения управленцам страны.
Так, сегодня стали известны новые руководители белорусских диппредставительств за рубежом, в рядах местной вертикали власти, в госорганизациях и министерствах. Геннадия Трубило, который занимал должность замминистра ЖКХ, повысили до первого заместителя. А его место отныне у Виталия Смирнова. Экс-глава Центрального района Минска Игорь Бузовский с этого дня замминистра информации. А столичный район возглавит Дмитрий Петруша. Новый зампред в Минском облисполкоме. Это Николай Рогащук. Анатолий Щупленков отныне возглавит Белыничский район. А Круглянским районом будет руководить Иван Барташевич.
Новые назначения и среди дипломатов. Экс-зампред Торгово-промышленной палаты Вячеслав Бриль теперь посол в Нигерии и по совместительству в Гане и Камеруне. Алексей Швед возглавит консульство Беларуси в Стамбуле. Новый руководитель и у предприятия "Белшина". Это Владимир Карпяк.
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