Александр Лукашенко после голосования пообщался с прессой и общественностью

Отношения с соседями и партнерами

Представителей зарубежных СМИ интересовала внешняя политика и то, как будут складываться отношения с соседями и партнерами. Здесь Александр Лукашенко верен себе и лоббирует только одну стратегию: Беларусь должна развивать конструктивный диалог и взаимовыгодное партнерство и на Западе, и на Востоке.

Владимир Пац, журналист "Польского радио":

"Будете корригировать внешнюю политику, и куда после выборов поедете с первым визитом?"

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Мы не будем совершать визит ради того, чтобы что-то продемонстрировать, нам это не нужно. О внешней политике честно и искренне сказал в Послании. Беларусь - это дом в центре Европы с окнами на восток и на запад, с выходом на юг и на север. Господь так предопределил в силу нашего положения, находясь в географическом центре Европы, мы вынуждены сотрудничать со всеми, и мы будем сотрудничать. Я уже сказал, что на востоке у нас 2 очень сильных государства. Хотим мы, не хотим, но с Россией мы всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе в зависимости от того, насколько Россия способна на более или менее тесное сотрудничество. Блестящие отношения с КНР, они развиваются. С постсоветскими республиками у нас очень хорошие отношения. Даже с Польшей у нас сейчас налаживаются отношения, и если вы там не будете проводить акции антибелорусские, типа того, что вы там будете предоставлять убежище разным деятелям, демонстративно это делая, знаете, о чем я говорю, ну что же, мы будем выстраивать с вами отношения. Но мы никогда не будем ни перед кем преклоняться, и ни вы, ни Россия, ни Украина, ни Германия, ни Евросоюз, ни Америка никогда нас не наклоните, никогда".

Александр Лукашенко считает самым важным поддерживать безопасность и стабильность в стране. Именно поэтому все попытки дестабилизации обстановки недопустимы и пресекаются. Настроены серьезным образом разобраться в ситуации с задержанными в стране боевиками пригласили соседние страны к сотрудничеству по линии прокуратур. Что же касается белорусско-российских отношений - они будут складываться в нормальном ключе, как бы ни штормило. Услышать ответ на этот вопрос не помешал даже начавшийся дождь.

Олеся Лучанинова, журналист информагентства "Спутник":

"Как будут строиться после выборов белорусско-российские отношения, поскольку, я так полагаю, сейчас сделан перерыв по дорожным картам, в обсуждении двусторонних отношений?"

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Строиться будут отношения нормально, вы это, наверное, из сухого сообщения пресс-служб заметили. Да, я упрекнул Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Четко было заявлено президентом России: "Мы будем строить с вами братские отношения, а то, что происходит, Александр Григорьевич, давайте разберемся детально. Я вам пришлю информацию, которой мы обладаем на сегодня". На следующий день я получил от президента России письмо с изложением всех фактов. Сейчас Следственный комитет рассматривает все эти факты. Мы их рассмотрим. Что касается перспективы, то если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения, заблуждаетесь. Мы с президентом России примем решение, и никакие СМИ, "вагнеры" и прочие на это повлиять не в состоянии. Это суть наших разговоров с президентом России".







Площадки для митингов

Еще об электоральной кампании прозвучало от журналистов польского агентства печати. Отвечая на вопрос касательно проведения митингов конкурентами, Александр Лукашенко сказал, что в Минске заранее были предусмотрены площадки для подобных мероприятий. Кампания проходила в соответствии с законодательством.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"15 тысяч собиралось, МВД говорило - 2-3 тысячи. Ну, это неважно. Демонстрировали? Демонстрировали. А последние их оппозиционные митинги, даже этот несчастный ОМОН и милиция охраняли, когда у нас была плохая информация, мы беспокоились за людей и даже их охраняли, но для этого есть отведенные места, как у вас в Польше, так Гайд-парк в Великобритании и т. д. Идите и демонстрируйте. В Минске у нас 6 площадок? Шесть. И только на двух площадках демонстрации были, еще 4 в запасе. Идите и демонстрируйте. Но если вы будете демонстрировать где попало в нарушение закона, законом все урегулировано, и будет мешать другим людям, ну мы будем призывать вас к ответственности, вот и вся арифметика".

Юстына Прус-Войтеховская, журналист Польского агентства печати:

"Очень много слышно, в том числе из-за коронавируса и общей ситуации в мире. Нехорошие прогнозы для Беларуси и в случае, если вы выиграете выборы, как вы будете действовать, есть ли какой-то план и учитываете ли такую возможность, что могут быть введены санкции против Беларуси?"

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Смотрите, чтобы против вас не были введены санкции - это во-первых. Пугать нас санкциями не надо, мы уже знаем, что такое санкции. Во-вторых, вы ссылаетесь на какой-то мой прогноз по экономике Беларуси. Я не знаю, что вы имеете в виду. Сколько упало ВВП в Польше за это полугодие, знаете? Не знаете. В 5 раз больше, чем в Беларуси. И вы плохо меня слушали в Послании, я сказал, что у нас ВВП за полугодие упало на 1,7, а в июле мы уже 0,1 прибавили и 1,5 пункта по экспорту, что очень важно. Произвести мы можем запросто сколько угодно, главное - продать. У нас хоть маленькая динамика прироста наметилась и вы, наверное, не обратили внимания на золотовалютные резервы - у нас почти уже 9 млрд - вот за это время мы увеличили. Это неожиданность, в том числе и для меня, поэтому есть хорошие тенденции к тому, что мы выкарабкаемся из этого кризиса, а если еще Польша не будет радоваться тому, что у нас плохо, то мы еще быстрее выйдем из этой ситуации. Я имею в виду с расчетом на то, что бизнес Польши и Беларуси будут активно сотрудничать хотя бы так, как до пандемии".



Уборочная кампания

Интересовало журналистов не только то, что происходит на политическом поле, но вполне земные дела. То, от чего зависит как раз таки реальная экономика. Накануне как раз рабочий день Главы государства был посвящен ходу уборочной кампании. Вопрос продовольственной безопасности, несмотря на выборы, остается в приоритете. Как и развитие мощных производств в АПК - как раз на завтра намечено посещение биотехнологической корпорации.

Варвара Морозова, журналист газеты "Звязда":

"Дазвольце звярнуцца да тэмы, якая, мы ведаем, Вас вельмі хвалюе. Сёння Вы ўжо крыху яе закранулі. Ураджай сёння добры, літаральна ўчора Вы сказалі на палетку, што задаволены. А ці ёсць у вас упэўненасць, што мы яго здолеем сабраць, захаваць і рэалізаваць на карысць усім беларусам? "

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Упэўненасць абсалютная, што мы збяром гэты ўраджай. Есть некий порог, который мы должны перешагнуть. Осталось 3 дня - это 75 %. Как только 75 % убрали, 25 - это уже не проблема. Это яровые остаются и так далее, а то, что сегодня дождики пройдут в отдельных местах Беларуси, это к счастью, потому что и кукуруза, и картофель, и капуста, и многое другое на поле растет и нужен дождь. Поэтому это не страшно. Люди отдохнут, почистят комбайны и завтра или к вечеру выйдут убирать те же зерновые. Поэтому у меня хорошее настроение - Господь нас пожалел в этом году дважды. Первое - с пандемией, и второе - дал хороший урожай. Потому что мы не остановились, потому что в тяжелое время крестьяне сеяли вовремя, убирали, и Бог нам подарил хороший урожай".