Александр Лукашенко поставил задачу до 7 ноября завершить работу на полях

Обсудили на уровне Президента актуальные вопросы аграрной сферы : объемы, разнообразие экспорта, а также ход осенне-полевых работ. Александр Лукашенко поставил задачу до 7 ноября завершить уборку. Погода этой осенью способствовала качественной работе, и тем не менее это не повод расслабиться на завершающей стадии.

Многие виды продукции с белорусских полей именно в этом сезоне будут особо востребованы у ближайших соседей. Поэтому Президент требует внимательно относиться к каждой культуре в отдельности, а также следить за ценами на внутреннем рынке. По последним данным, в стране убрано 99 % площадей. Намолочено более 7 миллионов 700 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность по сравнению с прошлым годом выросла на 3,5 центнера с гектара.

