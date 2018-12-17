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Александр Лукашенко потребовал оптимизировать расходы бюджета на следующий год
Оптимизировать расходы бюджета на следующий год и не допустить расточительства государственных средств. Это потребовал Александр Лукашенко, принимая с докладом руководство правительства, Администрации Президента, Совета Республики и Комитета госконтроля. В повестке - законы из бюджетного пакета и обновленный Налоговый кодекс. Еще в октябре Глава государства поставил задачу доработать эти важнейшие документы. В частности, указывалось, что распределение бюджета на следующий год должно строиться с учетом внешних условий. Коснулись во время разговора и темы налогового маневра России в нефтяной сфере. Президент отметил, что в "экономике страны ничего не обрушится", но некоторые договоры, особенно в рамках ЕАЭС и Союзного государства, могут быть пересмотрены.
В целом же показатели на будущий год позитивные: темп роста ВВП заложен в 102 процента, ставка рефинансирования также не изменится - 10 пунктов. Подробности доклада во Дворце Независимости смотрите в наших следующих выпусках.
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