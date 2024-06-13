Александр Лукашенко потребовал реформировать Академию управления при Президенте

Глава государства Александр Лукашенко,назначая13 июня Игоря Бузовского ректором Академии управления при Президенте Беларуси, потребовал реформировать деятельность этого учебного заведения, пишет БЕЛТА.



"Надо реформировать академию. Реформировать в том плане, что учиться там должны те, кому надо. То, что нужно для государства. А не просто, что если они в кадровом реестре Президента или еще где-то, то давай их всех чохом туда поведем, кому надо, кому не надо. Некоторые закончили Академию управления (я их неплохо знаю) - она им и не нужна была. Они и без Академии хорошо работают или плохо работают. Зачем, спрашивается, мы обучали и тратили деньги? Поэтому нам надо вместе с Администрацией (Президента. - Прим. БЕЛТА) выработать четкую систему: кто должен получать образование в академии. Там отбор должен быть, как раньше отбирали в партию и охотничий коллектив: невозможно было вступить", - подчеркнул Александр Лукашенко.



Как доложил первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, последние два года все выпускники Академии управления, которые прошли первую ступень образования, распределяются в государственные органы и организации. По его словам, за ними даже стоит очередь. А ежегодно на бюджет в Академию управления набирают 100 человек. Образно их называют "золотой сотней".



"Это хорошо, что все они достойны работать на госслужбе. Как он говорит, "золотая сотня" (правильно сказано) - это должны быть исключительные люди, патриоты до мозга костей. Это первая ступень. Дальше - второе образование. Еще более строгий должен быть подход. Кто-то захотел или вы кого-то привлекаете: первый вопрос - надо или не надо его там обучать. Может, кому-то и надо на перспективу получить это образование, но чохом ничего не должно решаться", - потребовал Президент.

Принципиальнейшим образом, добавил глава государства, следует подходить и к переподготовке кадров, повышению квалификации на базе Академии управления.



"И привлекать всех нас надо в разных формах к обучению и преподаванию в этой академии. Чиновник, государственный служащий должен бывать в академии постоянно. Я не говорю, что он там лекции должен читать. Но любой государственный служащий, тем более Рыженков, Лукашенко или Головченко, информирован и обладает большим опытом и информацией, и донести это до наших слушателей или студентов в академии очень важно. Поэтому здесь также надо наводить порядок", - озвучил еще одно требование Александр Лукашенко.



"Я уже не говорю о других моментах, внутренних, которые касаются академии. Поэтому я очень сомневался, когда предлагали разные кандидатуры, в том числе и твою. Потому что мы не можем ошибиться. Но остановились на твоей кандидатуре. Поэтому я хочу, чтобы ты проникся этой ответственностью за свою будущую работу. Но легко не будет, я тебя сразу предупреждаю", - резюмировал Президент.