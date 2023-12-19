Александр Лукашенко поздравил Абдель Фаттаха аль-Сиси с победой на президентских выборах

Глава государства Александр Лукашенко поздравил Президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси с убедительной победой на президентских выборах и очередным избранием на пост руководителя страны, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Благодаря Вашей политике Египет может гордиться значимыми достижениями в социально-экономическом развитии. Страна реализует масштабные национальные проекты, в том числе в сферах здравоохранения, образования, инфраструктуры. В арабском мире вы неизменно остаетесь маяком стабильности и устойчивости", - говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время двусторонних встреч, рассчитывает на успешное продолжение сотрудничества с Египтом по всем важным для обеих стран направлениям.

"Буду рад приветствовать Вас в Беларуси в любое удобное время для продолжения нашего искреннего и плодотворного диалога, определения перспективных направлений дальнейшего взаимодействия", - добавил белорусский лидер.