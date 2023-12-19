3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Александр Лукашенко поздравил Абдель Фаттаха аль-Сиси с победой на президентских выборах
Глава государства Александр Лукашенко поздравил Президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси с убедительной победой на президентских выборах и очередным избранием на пост руководителя страны, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Благодаря Вашей политике Египет может гордиться значимыми достижениями в социально-экономическом развитии. Страна реализует масштабные национальные проекты, в том числе в сферах здравоохранения, образования, инфраструктуры. В арабском мире вы неизменно остаетесь маяком стабильности и устойчивости", - говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время двусторонних встреч, рассчитывает на успешное продолжение сотрудничества с Египтом по всем важным для обеих стран направлениям.
"Буду рад приветствовать Вас в Беларуси в любое удобное время для продолжения нашего искреннего и плодотворного диалога, определения перспективных направлений дальнейшего взаимодействия", - добавил белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал Абдель Фаттаху аль-Сиси крепкого здоровья, благополучия и успехов в осуществлении всех планов на самом высоком государственном посту.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Зимбабве для Беларуси - своеобразные ворота в Африку
Эксперт: В вопросе экологической безопасности необходима консолидация всего мирового сообщества
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
В мире
Все
Вучич предрек уход американского СПГ с рынка ЕС и очереди за российским газом
Великобритания может отправить войска в Украину, если Трамп сократит финансирование Киева
Генсек НАТО выступил за продолжение войны в Украине
Трамп сделал несколько назначений в свою новую администрацию: какая должность будет у Илона Маска?
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ