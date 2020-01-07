ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Александр Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством

С Рождеством белорусов поздравил Президент Александр Лукашенко. "Величие праздника согревает наши сердца особой духовной радостью, помогает найти свою дорогу к храму, указывает на христианские заповеди как нравственный ориентир для общества. Традиции православия объединяют людей, способствуют тому, чтобы страны и народы жили в мире и согласии", - говорится в поздравлении. Глава государства пожелал белорусам крепкого здоровья, оптимизма и благополучия.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все