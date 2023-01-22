Александр Лукашенко поздравил дипломатов с профессиональным праздником

"Вы избрали непростую, но очень нужную профессию, значение которой в современном мире постоянно возрастает. От способности каждого из вас полностью отдавать себя делу служения Отечеству, умения убеждать партнеров и оппонентов, направлять усилия на поиск взаимоприемлемого решения зависит развитие страны, продвижение экономических интересов государства и защищенность белорусских граждан, где бы они ни находились", - говорится в поздравлении.