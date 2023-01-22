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Александр Лукашенко поздравил дипломатов с профессиональным праздником
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов дипломатической службы с профессиональным праздником, пишет БелТА.
"Вы избрали непростую, но очень нужную профессию, значение которой в современном мире постоянно возрастает. От способности каждого из вас полностью отдавать себя делу служения Отечеству, умения убеждать партнеров и оппонентов, направлять усилия на поиск взаимоприемлемого решения зависит развитие страны, продвижение экономических интересов государства и защищенность белорусских граждан, где бы они ни находились", - говорится в поздравлении.
Главной задачей белорусской дипломатии на современном этапе Президент назвал создание механизмов поддержания равноправных международных отношений, конструктивного диалога на принципах безопасности и взаимовыгодной торговли.
"Убежден, что нынешнее поколение работников МИДа твердо стоит на родной белорусской земле и способно успешно справляться с любыми вызовами, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Будьте достойными продолжателями славных традиций белорусской дипломатической школы и с честью выполняйте почетную миссию, которую вам доверил народ".
Глава государства пожелал сотрудникам и ветеранам внешнеполитического ведомства крепкого здоровья, мира и успешной реализации всех поставленных задач на благо Беларуси.
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