Александр Лукашенко поздравил Филиппа Киркорова: На белорусской земле вас любят и знают как давнего друга, замечательного артиста

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Филиппа Киркорова с 55-летием. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Вы покорили сердца многомиллионной зрительской аудитории своим уникальным талантом, ярким темпераментом и исключительной индивидуальностью, - отметил глава государства. - На белорусской земле вас любят и знают как давнего друга нашей страны и замечательного артиста, каждая встреча с которым - долгожданное событие и настоящий праздник хорошего настроения".