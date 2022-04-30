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Александр Лукашенко поздравил Филиппа Киркорова: На белорусской земле вас любят и знают как давнего друга, замечательного артиста

Александр Лукашенко поздравил Филиппа Киркорова: На белорусской земле вас любят и знают как давнего друга, замечательного артиста

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Филиппа Киркорова с 55-летием. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Вы покорили сердца многомиллионной зрительской аудитории своим уникальным талантом, ярким темпераментом и исключительной индивидуальностью, - отметил глава государства. - На белорусской земле вас любят и знают как давнего друга нашей страны и замечательного артиста, каждая встреча с которым - долгожданное событие и настоящий праздник хорошего настроения".

Александр Лукашенко также выразил уверенность, что жизнеутверждающее творчество артиста еще многие годы будет дарить радость преданным поклонникам, способствовать единению двух братских народов.

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