Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова с днем рождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетова с днем рождения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу главы государства.

"Уверен, что Ваш богатый опыт руководителя, высокий профессионализм и настойчивая последовательность в достижении намеченных целей будут и впредь способствовать совершенствованию деятельности Организации Договора о коллективной безопасности, дальнейшему укреплению ее авторитета на международной арене, а также внесут весомый вклад в сохранение мира и стабильности государств - членов ОДКБ", - говорится в поздравлении.