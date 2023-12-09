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Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова с днем рождения

Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова с днем рождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетова с днем рождения. Об этом сообщаетБЕЛТА со ссылкой напресс-службу главы государства.

"Уверен, что Ваш богатый опыт руководителя, высокий профессионализм и настойчивая последовательность в достижении намеченных целей будут и впредь способствовать совершенствованию деятельности Организации Договора о коллективной безопасности, дальнейшему укреплению ее авторитета на международной арене, а также внесут весомый вклад в сохранение мира и стабильности государств - членов ОДКБ", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил признательность генеральному секретарю ОДКБ за поддержку инициатив белорусского председательства в организации и совместную работу в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая недавно состоялась в Минске.

Глава государства пожелал Имангали Тасмагамбетову крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, успехов на ответственном посту, счастья и благополучия.

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