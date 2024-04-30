Александр Лукашенко поздравил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с 75-летием

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша с 75-летием, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваши отличные лидерские способности и человеческие качества на посту руководителя Секретариата Организации Объединенных Наций высоко востребованы сегодня в деле консолидации международного сообщества", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что приверженность Антониу Гутерриша к комплексному урегулированию чрезвычайных ситуаций и устремленность к конкретному результату позволят выработать компромиссные решения для сохранения глобального долгосрочного мира и безопасности.

"Республика Беларусь подтверждает свою готовность поддерживать традиционно высокий и разносторонний уровень сотрудничества с Вами лично, с органами системы Организации и другими странами на принципах взаимного уважения и доверия", - подчеркнул Президент.