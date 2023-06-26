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Александр Лукашенко поздравил Геннадия Зюганова с днем рождения
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителя фракции Компартии в Государственной думе Федерального собрания Геннадия Зюганова с днем рождения, пишет БЕЛТА.
"Многие годы Вашей жизни посвящены благородному делу - последовательному отстаиванию идеи социальной справедливости. Сегодня Вы ведете активную работу по консолидации парламентских сил вокруг патриотической повестки дня, - говорится в поздравлении. - Уверен, Ваши профессионализм и большой политический опыт будут и далее способствовать укреплению белорусско-российских союзнических отношений и развитию конструктивного диалога представителей органов законодательной власти Беларуси и России".
Александр Лукашенко пожелал Геннадию Зюганову доброго здоровья, благополучия, бодрости духа и успешной реализации всего задуманного.
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