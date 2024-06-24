3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Александр Лукашенко поздравил главу Мальтийского Ордена с Днем Святого Иоанна Крестителя
В год 80-летия освобождения нашей страны от нацизма, в огне борьбы с которым погиб каждый третий белорус, Минск призывает все государства к миру, диалогу, взаимодействию с открытым сердцем и чистой душой. Это отметил наш Президент в поздравлении Князя и Великого магистра Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты, с Днем Святого Иоанна Крестителя. Александр Лукашенко подчеркнул, что во время своей гуманитарной деятельности представители Мальтийского Ордена видели много боли и страданий жертв военных действий. И сегодня только понимание, переговоры, готовность слушать и умение слышать друг друга помогут нам построить мирное будущее для потомков. Глава белорусского государства также отметил, что в Минске будут рады приветствовать Фра Джона Данлэпа на гостеприимной белорусской земле, где он всегда найдет поддержку конструктивных, созидательных инициатив.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов