Александр Лукашенко поздравил главу Мальтийского Ордена с Днем Святого Иоанна Крестителя

В год 80-летия освобождения нашей страны от нацизма, в огне борьбы с которым погиб каждый третий белорус, Минск призывает все государства к миру, диалогу, взаимодействию с открытым сердцем и чистой душой. Это отметил наш Президент в поздравлении Князя и Великого магистра Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты, с Днем Святого Иоанна Крестителя. Александр Лукашенко подчеркнул, что во время своей гуманитарной деятельности представители Мальтийского Ордена видели много боли и страданий жертв военных действий. И сегодня только понимание, переговоры, готовность слушать и умение слышать друг друга помогут нам построить мирное будущее для потомков. Глава белорусского государства также отметил, что в Минске будут рады приветствовать Фра Джона Данлэпа на гостеприимной белорусской земле, где он всегда найдет поддержку конструктивных, созидательных инициатив.