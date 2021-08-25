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Александр Лукашенко поздравил Игоря Бокого с золотой медалью Паралимпийских игр

"Вся Беларусь ждала этой медали. Рад, что победным для тебя стал уже первый финал в Токио. Проявив волю и высокое спортивное мастерство, ты добился выдающегося успеха - стал 12-кратным чемпионом Паралимпиад", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал нашему спортсмену новых достижений на водных дорожках японской столицы.


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