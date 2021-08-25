Александр Лукашенко поздравил Игоря Бокого с золотой медалью Паралимпийских игр

"Вся Беларусь ждала этой медали. Рад, что победным для тебя стал уже первый финал в Токио. Проявив волю и высокое спортивное мастерство, ты добился выдающегося успеха - стал 12-кратным чемпионом Паралимпиад", - говорится в поздравлении.