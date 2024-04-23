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Александр Лукашенко поздравил иудеев с Песахом
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил верующих иудейской конфессии с Песахом, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с Песахом.
Это праздник верности еврейского народа своим традициям. Он символизирует начало долгого пути к обретению земли обетованной. Сегодня память о мужестве и стойкости предков дает силы преодолевать трудности современного мира, является залогом светлого будущего.
Иудаизм занимает важное место в конфессиональной палитре Беларуси. Десятки религиозных общин, образовательных и культурных центров ведут активную деятельность в нашей стране. Их благотворительная и просветительская работа содействует укреплению межнациональной дружбы, развитию общественного диалога и сохранению гражданского согласия.
Пусть Песах принесет в каждый дом радость и благоденствие, соберет вместе дорогих сердцу людей. Желаю крепкого здоровья, мира и духовного богатства вам и вашим близким.
Александр Лукашенко
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