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Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством.

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