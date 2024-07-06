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Александр Лукашенко поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост Президента Исламской Республики Иран, пишет БЕЛТА.
"Успешное проведение электоральной кампании в непростых для вашей страны обстоятельствах является безусловной победой иранского народа, который продолжает достойно и неуклонно идти самостоятельным путем развития. Результаты голосования подтверждают Ваш высокий политический авторитет и свидетельствуют об общественной поддержке курса руководства страны на отстаивание национальных интересов Ирана, создание перспектив для своих граждан и сотрудничества со странами вашего региона", - говорится в поздравлении.
"Диалог между Минском и Тегераном на всех уровнях уверенно расширяется. Убежден, что в ближайшем будущем мы сможем осуществить все достигнутые договоренности, в том числе по приданию белорусско-иранским отношениям характера стратегического партнерства", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пригласил Масуда Пезешкиана в удобное для него время посетить Беларусь с официальным визитом для обсуждения наиболее актуальных вопросов двусторонней повестки дня и дальнейшего взаимодействия стран в международных организациях и объединениях. Глава белорусского государства также пожелал ему здоровья и успехов на ответственном государственном посту.
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