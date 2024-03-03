Александр Лукашенко поздравил Михаила Мишустина с днем рождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя правительства России и Совета Министров Союзного государства Михаила Мишустина с днем рождения, пишет БЕЛТА.



"В условиях беспрецедентного санкционного давления правительство Российской Федерации под Вашим руководством эффективно реагирует на современные вызовы, обеспечивая устойчивый рост российской экономики, - говорится в поздравлении. - Высоко ценю Вашу масштабную деятельность по углублению интеграции между Минском и Москвой. Убежден, присущие Вам верность идеалам добра и справедливости наряду с поразительной работоспособностью и неиссякаемой жизненной энергией будут способствовать развитию сильной и процветающей России, сближению наших стран и народов".



Александр Лукашенко пожелал Михаилу Мишустину крепкого здоровья, новых успехов на ответственном государственном посту, счастья и благополучия.