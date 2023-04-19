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Александр Лукашенко поздравил Надежду Ермакову с юбилеем
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Надежду Ермакову с юбилеем, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Вся Ваша жизнь - пример добросовестного и самоотверженного труда на благо Родины, - говорится в поздравлении. - Выбрав банковское дело в качестве профессии, Вы многие годы посвятили финансовой сфере, прошли путь от кредитного инспектора до руководителя центрального банка страны".
Глава государства отметил большой вклад, который внесла Надежда Ермакова в развитие не только банковской системы, но и всей экономики во время работы во главе крупнейшего в стране Беларусбанка и на посту Председателя Правления Национального банка. Высокой оценки, по словам Президента, заслуживает и ее деятельность в качестве члена Совета Республики Национального собрания на протяжении четырех созывов. "При этом Вы смогли остаться исключительно скромным, добрым и отзывчивым человеком, к которому и сегодня можно обратиться за профессиональным советом и помощью, - подчеркнул белорусский лидер. - Убежден, богатый жизненный опыт, организаторский талант, активная гражданская позиция позволят Вам еще долгие годы приносить пользу нашей родной Беларуси".
Александр Лукашенко пожелал Надежде Ермаковой крепкого здоровья, мира и благополучия.
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