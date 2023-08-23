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Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Владимира Громова с 50-летием

Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Владимира Громова с 50-летием

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Владимира Громова с 50-летием, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваша творческая деятельность - пример гармоничного сочетания природного таланта, артистичности и преданности Отечеству, - отметил Глава государства. - Сильный бархатный баритон и утонченное исполнение даже самых сложных партий позволили Вам создать незабываемые образы в спектаклях Национального академического Большого театра оперы и балета. Уверен, еще многие годы Вы будете восхищать поклонников своим мастерством, вдохновенно служить любимому делу и Родине".

Александр Лукашенко пожелал Владимиру Громову крепкого здоровья, новых профессиональных достижений, счастья и благополучия.

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