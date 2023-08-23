Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Владимира Громова с 50-летием

"Ваша творческая деятельность - пример гармоничного сочетания природного таланта, артистичности и преданности Отечеству, - отметил Глава государства. - Сильный бархатный баритон и утонченное исполнение даже самых сложных партий позволили Вам создать незабываемые образы в спектаклях Национального академического Большого театра оперы и балета. Уверен, еще многие годы Вы будете восхищать поклонников своим мастерством, вдохновенно служить любимому делу и Родине".